總預算未審 民進黨團：盼與在野溝通共同尋求解套

（中央社記者王揚宇台北5日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，這攸關民眾福祉，黨團會不斷尋求跟在野黨溝通討論，也盼朝野放下黨派利益成見，共同尋求解套。

民進黨團上午在立法院召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人」記者會。媒體詢問，總預算案持續卡關，總統賴清德、行政院長卓榮泰是否下鄉說明總預算案。

鍾佳濱說，民進黨團不斷尋求跟在野黨溝通與討論，2日出現一線曙光，即前台灣民眾黨主席柯文哲拜會立法院各黨團。民進黨團會繼續努力，因為國家年度預算攸關民眾福祉，希望朝野各黨放下黨派利益成見，共同為今年度的總預算案尋求解套。

民進黨團書記長陳培瑜表示，如果沒有審查總預算案，會影響TPASS補助、治水計畫等，所有困境由全民承擔。請在野停止意氣之爭，看6日立法院程序委員會是否支持總預算案付委審查。

媒體追問，柯文哲說民進黨如果再用司法搞民眾黨主席黃國昌，他一定進行焦土政策。

鍾佳濱表示，柯文哲上週拜訪民進黨團時，沒有聽到類似的發言，不了解根據為何，請柯文哲不要擔心台灣的司法制度。台灣是法治國家，不像中共會任意拘捕人民，也不會有司法迫害，只要藍白不要繼續破壞司法制度，包括柯文哲在內的任何人，都會得到司法正義的保障。（編輯：萬淑彰）1150105