總預算未審「2992億元無法動支」 政院：TPASS斷炊影響百萬通勤族

立法院至今仍未審查今年度的中央政府總預算，各項政策措施恐怕都將受到嚴重衝擊，其中就包含北北基桃通用的「TPASS通勤月票」，如今面臨斷炊危機，讓通勤族相當擔憂。今（8）日行政院長卓榮泰親上火線，於行政院會後率領各部會首長舉行會後記者會，說明總預算案未能依限完成審議的影響，主計總處指出，如今不得動支的金額高達2992億元，其中最受關注的TPASS若斷炊，將影響超過100萬名通勤族的權益。

主計總處表示，依預算法第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前（即11月底前）由立法院議決，並於會計年度開始15日前（即12月16日前）由總統公布。行政院已於114年8月29日將中央總預算案送立法院審議，不過如今已經過了四個多月，立院還未將總預算交付審查。

受總預算案卡關影響，高達2992億元無法動支。圖／行政院提供

受到115年度總預算案卡關影響，不得動支的金額高達2992億元，包括新興計畫共1017億元，其中中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元，主要影響就包含TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元（含地方補助款59億元），為減輕民眾通勤負擔及促進節能減碳，交通部補助地方政府精進TPASS月票服務及推動公共運輸常客回饋等，倘若總預算未通過，將影響全國每月約102.8萬通勤族權益。

TPASS恐因總預算卡關斷炊，影響人數高達102.8萬人。圖／行政院提供

主計總處也點出其他影響，包含因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億元（含地方補助款98億元）、AI新十大建設102億元（含地方補助款5億元）、衛生福利部主管-健康臺灣（醫療及社會福利）70億元、新材料循環產業園區申請設置計畫60億元、生育給付差額補助41億元、補助校舍整建與排水污水系統改善21億元（含地方補助款3億元）、布建公共化托育設施14億元（皆為地方補助款）、臺灣品牌賽事精選計畫8億元（含地方補助款3億元）。

另外，主計總處提到，經常性經費及延續性計畫115年度所編列經費較114年度為高時，僅能在114年度執行數範圍內動支經費，經統計各部會較114年度增加部分計1805億元，雖未立即產生影響，但預算仍受到侷限，將影響施政計畫的推動。其中，國防部超過114年度預算部分計725億元、交通部248億元、經濟部計148億元、外交部計108億元、衛生福利部計103億元；第一、第二預備金及災害準備金計170億元也將無法動支。

主計總處呼籲，115年度總預算案計有2992億元須等預算通過後才能執行，且總預算案中各項經費均與國家發展、照顧國人民生利益有關，希望立法院儘速審議，讓攸關國家長遠發展與人民福祉政策得以如期施行。

