總預算未審TPASS將斷炊！北北基桃市府決議：地方先行代墊

[Newtalk新聞] 受到立法院總預算案卡關影響，中央TPASS補助款尚未撥入，公路局日前表示目前經費只能用到1月，北北基桃市府則指出地方預算最多只能到6月，因此北北基桃市府訂定今(12)日上午開會商議表示， TPASS定期票補貼款先由地方代墊，並喊話中央盡力協調提出應變計畫，早日完成預算程序。

今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作。而上午北北基桃4市開會商議表示， TPASS屬於中央與地方政府重大政策，建議TPASS基北北桃都會通定期票補貼款仍以地方政府先行籌資代墊。另外，基北北桃市府也喊話，此為攸關全國通勤民眾的重要民生政策，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不致中斷。

根據交通部統計，TPASS通勤月票每月使用人次為69.8萬，TPASS 2.0常客方案每月人次37.9萬，北北基桃每年需補助34.4億元。日前公路局長林福山曾坦言，若總預算不過，TPASS預計到本月底之前的餘額就會用罄；北北基桃市府都昨日也都表示，目前經費大概能撐到5至6月，不過是否能維持全年政策推行，關鍵仍在立法院是否放行中央補助款。

