總預算未審TPASS恐停擺 民進黨批藍白卡關：別為難通勤族

中央政府今年度總預算至今仍未審查，立法委員王義川等人今（7）日舉行「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，呼籲藍白立委儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

王義川指出， TPASS政策由中央補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付支撐，已承受財務壓力，若持續卡關，最終受害的仍是廣大通勤乘客。

台北市議會黨團幹事長顏若芳表示，TPASS第二階段屬新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在立院多數藍白手中。台北市長蔣萬安未積極要求所屬立委履行審查責任，無助於解決TPASS斷炊危機，藍白立委應回到立院審預算，TPASS能不能PASS，就看藍白審不審預算。

新北市議會黨團前總召張維倩說，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔。她點名國民黨立委廖先翔、洪孟楷皆為交通委員會成員，卻未積極為通勤族發聲，並質疑市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。

桃園市議會黨團總召李宗豪則指出，桃園與雙北高度連動，TPASS是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。桃園六位立委應停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，他要求市長張善政積極與立委溝通，讓預算早日過關。

基隆市議會黨團總召曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白立委儘速完成審查。

