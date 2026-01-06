總預算未審TPASS恐斷炊！羅智強甩鍋賴清德卓榮泰 賴士葆：拿這個情勒

政治中心／綜合報導

總預算未審TPASS恐斷炊！羅智強說「卡總預算的就是不依法編列預算的賴清德跟卓榮泰」，藍委賴士葆表示「拿這個當政治情勒」(組合圖)

今年度中央總預算案仍未審查卡在立法院，攸關百萬通勤族權益的TPASS也受影響面臨斷炊危機，北北基桃TPASS1200恐怕只能撐到一月底就停，台北市長蔣萬安回應說「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」對此，藍委羅智強說卡總預算的就是不依法編列預算的賴清德跟卓榮泰，藍委賴士葆則說拿這個當政治情勒、做政治操作，「是有影響但沒有講的那麼可怕，TPASS可以挪其他經費來用用第二預備金使用也可以。」

台灣TPASS政策截至2025年12月初，月均常態用戶量已超過98.2萬人，接近百萬大關。其中包含TPASS 1.0的月均68.8萬人，及購買TPASS 2.0的29.4萬人登錄使用者。 TPASS政策顯著帶動了公共運輸運量成長，去年公共運輸運量較2022年成長27.4%，民眾對政策滿意度高，達85%，因此，關係到龐大的通勤族權益。

今年中央政府總預算在立法院仍未審查，影響到TPASS，對此，羅智強受訪表示，今天民進黨、賴清德總統，不肯按通過的法律編列軍人加薪還有警消退休保障，及包括所謂的公教停砍年相關預算，這份總預算送過來就是不合法的預算，「換言之卡總預算的就是不依法編列預算的賴清德跟卓榮泰」。

賴士葆則認為「解鈴還須繫鈴人」，台灣是民主國家要依法行政，行政院不依立法院三讀通過的法案的，而且總統公告了生效了，也沒有提覆議、提釋憲有效的法案不編列怎麼審？「我也退一步啦！我公開說你承諾我們要審的時候，給志願役加薪3萬的預算大概兩三百億，加進來只要承諾我們就審，他也不要啊！『擺明拿這個當政治情勒，作政治操作！』」

「清楚看得到賴清德卓榮泰是這樣的想法」賴士葆說，所以政府的運作有沒有影響？或多或少有影響但大方向不大，因為舊的預算可以用，這跟美國不一樣，美國預算沒過政府停擺，台灣去年舊的預算可以用，舊的預算來講兩兆九千億砍下來補回去，還有兩兆七八百的樣子錢還很多，還有舊的預備金可以用，只有新的不能用大概兩千多億，「是有影響但沒有講的那麼可怕，TPASS可以挪其他經費來用用第二預備金使用也可以。」

