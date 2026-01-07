總預算未審TPASS經費恐斷炊？ 中市：先以自籌款因應

中部地區TPASS通勤月票經費由中央與地方共同補助，不過今年中央補助款尚未撥入，針對中央補助款尚未撥付情形，台中市政府表示，目前地方財源可支應至1月底，通勤月票運作與民眾使用公共運輸的權益不受影響，市府將先以自籌款因應，並配合中央後續政策方向滾動調整。

中市交通局長葉昭甫指出，市府已與南投縣、彰化縣及苗栗縣政府召開協調會議，針對制度執行與經費籌措達成初步共識。各縣市均支持政策方向，並同意在中央經費明確前，先由地方政府自籌款項，依既有機制持續撥補公共運輸業者，同時也期盼中央儘速確認後續執行方式，讓制度能穩定、長期推行。

交通局表示，中部地區TPASS通勤月票上路兩年多以來，累計銷售已超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，使用情形穩定。台中市115年度TPASS地方預算亦已獲台中市議會審議通過，市府感謝議會支持，並將在既有基礎上，持續配合中央政策推動中彰投苗通勤月票。至於中央經費涉及行政與立法程序，地方政府將尊重中央權責，後續依政策指示彈性調整相關配套。

針對民眾關心的服務穩定性，交通局說明，中彰投苗屬中部共同生活圈，各縣市目前仍就2026年中央政府總預算案與中央持續溝通。以台中市現行財務規劃而言，1月底前可支應月票相關運作，並已同步盤點財務與執行面的因應方案，確保即使中央政策有所調整，也能將對市民的影響降至最低。

交通局也指出，通勤月票實施後，已明顯帶動公共運輸使用量成長，包含台鐵與捷運運量皆有顯著提升，顯示政策有助於提升公共運輸使用率與通勤便利性。未來，市府將持續與中央及中部各縣市政府合作，在既有共識基礎上，優先確保制度穩定運作，並透過既有溝通平台協調執行細節，待中央政策與經費機制更為明確後，配合推動，確保中彰投苗通勤月票制度能長遠發展，讓通勤族持續受惠。