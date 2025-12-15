總預算未納重建經費光復災民倒砂抗議 花蓮縣府重申會依法編列

花蓮光復洪災近20位災民今天上午再度前往花蓮縣政府拉白布條抗議。（羅亦晽攝）

花蓮光復洪災災民11日曾到花蓮縣政府陳情，要求明年度總預算增列重建經費，縣府回應會依法編列各項重建經費爭取民眾權益卻不被埋單，近20位災民今天再前往縣府前拉白布條抗議，並傾倒3大包廢土砂重申訴求。縣府強調會爭取災區民眾最大權益依法編列經費，盼議會儘速啟動審議，以利加速推動各項重建工作。

光復災區近20位災民今天上午前往縣府前，拉起寫有「0923家園重創，縣府預算要編列」、「重建不能靠喊話，不能靠中央，更不能用政治政治補助取代制度工程」等語的白布條，要求縣府立即編列重建預算，不要違法行政，同時傾倒重災區佛祖街的3大包廢土砂，並把縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭天財及光復鄉長林清水的照片鏟進土堆裡。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin表示，災民11日曾針對115年度總預算沒有編列重建項目前往議會、縣府陳情，縣府雖稱會從其他預算撥用作為重建經費，但只有名列項目的經費才能真正使用在重建上，從其他項目撥用都不正確，且《災害防救法》第57條明訂地方政府有重建復原的責任，縣府至今卻沒有把新的預算書送進議會審議，是違法行政！

「在花蓮當災民真的很累！」她落淚哽咽說，洪災注定就是人禍，最該負責的是縣府，他們卻把重建責任推給中央，且縣長徐榛蔚不僅未向災民道歉，也不曾出席重建政策說明會，有空參加保安寺法會，人來都來光復了，卻還是不願意說明未來的重建計畫，質疑縣府未來要如何帶領災民從絕望走出來。

縣府表示，明年度總預算已在救災期間送交議會審議，依法雖無法重編或增列新案，但縣府也依相關法規，優先動用114年度業務經費、災害準備金，啟動災區復原與重建作業，不足部分按往例也將依《預算法》編列追加減預算。

縣府嚴正強調，重建不是口號，是依法必須履行的責任，縣府從未「拒編災後重建預算」，政府單位預算編列期程等規範，須依循《地方制度法》、《預算法》等相關規定處理，允諾會保障災區鄉親最大權益，依法妥善編列並爭取重建所需經費，也建請議會儘速依法定程序啟動審議、討論。

至於災民要求籌組「花蓮縣重建推動委員會」，縣府表示，委員會的籌組工作已陸續啟動，未來也會納入中央、地方公所等單位一同加入， 透過跨層級、跨機關合作，整合專業與資源，凝聚重建共識，加速重建進程，不過組成細節正與中央進一步確認，會再儘速對外公告說明。

