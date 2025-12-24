總預算未過近3千億無法動支 衝擊12萬胎新生兒家庭

立法院財政委員會今邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等各部會官員，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。(記者謝君臨攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕明年度中央政府總預算案至今仍躺在立法院，尚未付委審查。行政院主計總處指出，總預算未審議通過不得動支2992億元，其中包括「新興計劃」1017億元將不得辦理；至於「經常性經費及延續性計畫」，各部會較今年度增加1805億元也不得動支；第一、第二預備金及災害準備金計170億元，也將無法動支。

立法院財委會今邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等各部會官員，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

主計總處書面報告指出，115年度總預算未審議通過不得動支2992億元，包括：新興計畫、經常性經費及延續性計畫，以及預備金及災害準備金3部分。

新興計畫部分，報告載明，1017億元將不得辦理，其中中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元(含地方補助款507億元)，主要影響包括：直轄市及縣市財政均衡補助321億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億元、AI新十大建設102億元、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元等。

其中，新興計畫還包含生育給付差額補助41億元，是調高勞保、國保、農保及軍公教人員等各類保險的生育給付至10萬元與現行生育給付的差額，倘總預算未及通過，將影響12萬胎新生兒家庭無法請領補助。

其次為布建公共化托育設施14億元，主要是補助各地方政府設立及優化公共托育家園、公設民營托嬰中心、開辦員工子女托育服務等，倘總預算未及通過，將無法即時補助彰化縣等13個地方政府布建及優化49個公共托育設施，影響我國整體公共托育供給量能及品質。

而在「經常性經費及延續性計畫」部分，報告指出，各部會較今年度增加1805億元，若總預算未通過，僅能在今年度額度範圍內動支，將影響施政計畫的推動。其中，國防部超過今年度預算部分計725億元，倘預算遲未通過，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務遂行。

其次，交通部超過今年度預算部分計248億元，倘預算遲未通過，將影響桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化、嘉義縣市鐵路高架化延伸、觀光雙輪驅動方案(國旅加碼補助)等計畫推動。

另外，衛福部超過今年度預算部分計103億元，倘預算遲未通過，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID-19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。

