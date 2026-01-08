總預算未過關衝擊國防外交 卓榮泰：國防預算受影響高達752億

今年度中央政府總預算遲未付委審查，行政院長卓榮泰今日(8日)親上火線召開記者會，呼籲立院盡速審議總預算。卓榮泰也指出，總預算未過，國防預算受影響金額高達新台幣752億元，涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力；外交部受衝擊預算高達110億元，恐影響國家安全與整體戰略布局。

今年度中央政府總預算案持續卡關立法院，行政院長卓榮泰今日親上火線召開記者會強調，最近各界關心國防安全，在總預算未通的情況下，國防部預算所受的影響最多，高達新台幣752億，包括戰鬥裝備以及F-16後續訓練、後勤維護等，還有國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力等，影響之大難以形容。他說：『(原音)國防預算所受的影響是最多的，多達752億元，其中包括國防部彙整的，特別在嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員各方面，都受到極大的影響，特別最近我們發生了戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算當中，戰鬥個裝以及F16後續訓練等，都在這個752億元當中，不能及時展開影響之大難以形容，像戰鬥部隊演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等，這個任務的推動都受到極大的影響。』

國防部副部長徐斯儉補充說明，國防部2026年度編列主管預算約5,614億元，若預算未獲通過，將直接影響嚇阻戰力、不對稱戰力、官兵保護與官兵照顧等四大面向。包括海馬士遠程精準打擊系統、魚叉反艦飛彈、幻象2000等7種機型的零件戰備存量。另外，標槍、刺針飛彈與戰術資料鏈路、聯合作戰指管系統更新等項目，恐怕也都將延宕。

外交部長林佳龍也表示，面對中國威權擴張與「一帶一路」壓縮我方外交空間，台灣需同步推動雙邊、第三國與區域合作。相關影響包含新館舍設置、經常性外交推動以及「榮邦計畫」，都牽動台灣與中南美洲、中東歐、非洲等地的外交布局。另外，與美、日、歐盟在第三國協作計畫，恐怕也將因預算無法啟動而錯失時機。