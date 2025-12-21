總預算未過！賴清德請醫師若在門診碰到在野黨立委：喊話以國家利益優先
記者盧素梅／台北報導
賴清德總統今（21）日下午出席「醫療韌性守護健康台灣研討會」時提及總預算，他表示，雖然憲法明文規定，中央政府總預算一定要在前一年度的最後一天前要審峻完畢，但是到現在都還沒有。他還在場醫生喊話，如果在門診服務時，剛好碰到在野黨委員，或是他們的親朋好友，就順便跟他們說，政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先，因為中央政府總預算是不分藍綠，現在執政的縣市長反而是藍營比較多，中央政府總預算有3分之一是直接撥給地方，中央計劃型補助雖然是編列在中央，但用也是地方在用，只不過是經過一個計畫的審查。
賴清德下午赴台北榮民總醫院下午出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」，面對中華民國公立醫院協會設計出的公立醫療院所防災包一號（榮民總醫院防災包一號）表示感謝。他說，「我今天一開始開了眼界，沒想到防災包這麼好用，可以當父親節的禮物，以後要推廣變成教師節禮物、母親節禮物，大家都重視防災的觀念。」
賴清德指出，他在公職服務很久，在醫院時間並不太常，在公職時間還算相當長，深刻了解到公立醫院的重要性，好比退輔會榮民總醫院的醫療體系，就有北榮、中榮、高榮三家醫學中心。還有區域醫院、地區醫院榮民醫院系統，可以說是非常完整的體系。台大醫院則是教育部體系，友台北台大醫院是醫學中心，新竹台大醫院是醫學中心，還有台南成大醫院也是屬於教育部體系，有三家醫學中心。
賴清德並細數，另外，台大、成大都在雲林有分院，也算是區域級的醫療系統。另外國防部所屬體系也有醫學中心，就是三軍總醫院，還有各地區域醫院、地區醫院的國軍醫院，也是很棒的醫療體系。再來還有衛福部，雙和醫院也算是醫學中心，這是衛福部公辦民營的醫院，現在也是醫學中心，可是部立醫院各縣市都有。最早主要醫療服務量能，署立和部立扮演非常重要角色。另外還有城市級，好比說台南市立醫院、台北市立聯合醫療體系。其實公立醫院在台灣相當綿密，有不同系統，退輔會、教育部、國防部、衛福部，還有縣市層級的系統。
賴清德表示，大家可以想一想，這些系統每天發揮守護民眾健康的力量到底有多大？其實是跟私立醫院並駕齊驅，彼此不遑多讓，都扮演非常重要的角色。但是公立醫療體系相較私立醫療體系有一點不同，因為公立醫療體系有責任，接受政府的政策的要求。好比SARS的時候，公立醫療體系率先有負壓隔離病房，要做什麼事情都全力配合，或是這次COVID-19也都一樣。
「當然，無論公立、私立都同等重要，觀念是如此。」賴清德說，過去會想，私立服務量能比較多，也許是，但同時公立醫院也扮演很重要角色。公立醫療體系有接受政府政策的指示，一定要去辦，剛剛提到防疫，不管是SRAS或是COVID-19都是。
賴清德接著說，另外還有偏鄉醫療，好比說金門是榮總負責、三軍總醫院則負責澎湖，馬祖則是由臺北市立聯合醫院負責，都是公立醫療體系。公立醫療體系不單是平日守護民眾的健康，對民眾健康的貢獻不亞於私立醫療體系所供應，在政策方面，防疫救災或偏遠地區的醫療服務更是不遑多讓，一直感受到公立醫療體系非常重要，代表國家向大家致敬。
賴清德指出，今天這一個題目很重要，大家都在講韌性，醫療韌性如何守護健康台灣，前面這段話其實是平凡中做不平凡的事情。公立醫療體系的精神，就是「在平凡中成就不平凡的事情」，守護健康台灣，目標是這樣。不外乎有幾個面向：第一個，要改善公立醫療體系工作環境。不管是台大醫院、榮總醫院，各個醫療體系都必須要，謝謝衛福部長石崇良、前部長邱泰源很積極協助，讓健保總額可以持續增加，今年5.5%高推估、明年也是，又把健保給付當中，應該由公務預算支付的拿出來，今年拿了181億元，明年要拿199億元，明年總預算大概有一兆82億元左右，讓衛福部有機會不同工不同酬，讓醫院也可以敘薪、加薪不同工不同酬，也可以全面性地加薪，加薪非常重要。
賴清德並指出，很高興今天公立醫院各位負責人都在場，感謝陳威明教授、石崇良部長，發現公立醫院的專業加給比一般公立機關的專業加給要來得低，他看了一下果不其然，歷史緣由不清楚，但一定要改善，所以調頻，增加7-8%薪水，不只醫生、護理師，醫院上班的專業人員都有，因為是專業加給。另外在討論減稅，因為勞工加班有減稅，不計入稅負的額度，現在也正在討論公立醫療院所，如果加班那也不應該課稅。
賴清強進一步指出，因為私立醫院敘薪方式與公立醫院不一樣，私立醫院底薪比較低、獎金比較多，公立是底薪相對高，但獎金相對少，所以每一個小時加班薪資要如何計算，讓石部長傷腦筋，但我們今天簡單說明，公立醫院也要跟私立醫療院所員工加班的時候也能夠免除稅金，這是我們要改善工作環境。
賴清德表示，第二個，持續精進醫療服務量能。好比說榮民總醫院也購買重粒子（治療設備），醫界做得很好，持續不斷再教育。我從政的時候，很多醫界問我一個問題，那這樣專科醫師怎麼辦？我就說可能沒辦法繼續，魚與熊掌無法兼得。這可以看得出來，醫界是持續不斷再教育，如果沒有按時再教育，點數不夠，那專科醫師執照就沒有了。
賴清德並表示，這個政府要持續，也就是說人才培養要繼續。剛剛有特別提到衛福部應該要調整為不同工不同酬，這樣才可以留得住不同科別的人才，不然大家都往一個科別集中，其他科別沒有這樣就不行，私人的狀況不行。所以我們要強化韌性，除了改善工作條件、人才培育。
賴清德指出，第三個，他當立委時不斷質詢，醫學中心、區域醫院、地區醫院，甚至診所，檢查資料應該要共享，現在則已經做到好幾年。謝謝部長有計劃要把全台灣所有醫療院所從診所到醫學中心，資訊系統都應該有機會通聯，現在則沒有，現在可能是私人醫院用自己的一套系統，因為太多系統所以資訊無法整合。
賴清德並指出，特別強調這點，也跟大家分享，COVID-19期間，外國專家學者研究為什麽台灣可以做得這麼好？原因是因為台灣有健保制度，我們的健保制度納保率99.幾％，以美國來說納保率沒有這麼高，而且分屬在不同保險公司，所以公家單位在推動防疫的時候，並不知道民眾的資訊，到底有沒有打疫苗並不知道，如何通知他也不知道，如果他有生病，其實政府還要去跟私立保險單位調閱資料，所以他們就沒辦法像台灣這樣有系統化的、一致性地、很快速地，可以掌握到資料。
他說，我們已經有很好的基礎，他認為應該要全面再智慧化，醫療服務智慧化提高效能和醫療服務品質，醫院和醫院之間也應該要串聯，談韌性的時候不應該只有一家醫院效能提高，也不單是只好比說榮民總醫院這個體系、教育部台大或成大這個體系要串聯，不是點也不是線，而是一個面，所以資訊系統一定要共通，同時由中央來協助大家資訊安全的事情也能夠做好，這樣的話我們會更具備韌性。
賴清德表示，第四個，社會責任，健保永續。這也是為什麼我們這次提出「健康台灣深耕計畫」的原因。「健康台灣深耕計畫」五年489億元，其中四個面向就是跟大家報告的四個面向，人才培育、改善醫療環境與服務環境、智慧醫療，第四個就是社會責任、永續醫療的精神。我們有這樣的目標，也有這樣的做法，就編列預算。計畫能夠成，感謝各大醫療醫院願意響應讓這個計畫能夠落實，我們也有其他想法，希望健康台灣深耕計畫的預算，也可以幫助你們、協助你們在面對不同地方、不同年齡層、不同疾病的時候，當健保無法COVER的時候，你們有這份研究的計劃，讓你們醫療服務的品質能夠更加提升，這是醫療服務的部分。
賴清德指出，另外藥物很重要，外科要開刀、內科要給藥，光診斷是不行的。所以為了提高韌性，我們現在國家正在推出一個「國家藥物韌性整備計畫」，要求主計總處跟財政部要匡出240億元給政府做這件事情，時間是從明年2026-2028年，大概四年期間240億元，要做什麼事情？就是藥物的原料，包括生產製造、儲存還有智慧調控，甚至要跟外國接軌，要做這件事情，讓台灣不管面臨自然災害，或是面臨地緣政治變化，我們才有整個醫療體系的韌性才有辦法繼續。
賴清德並指出，可能在場醫院也有負責醫療外交，有一國一中心，榮總是負責聖克里斯多福及尼維斯還有越南，台大醫院負責印尼。我們國家級的藥物韌性整備計畫，也包括衛材在裡面。當國內可以自給自足的時候，也可以一國一中心，在我們服務的國家，未來可以用我們的藥物、衛材和醫療服務，我們現在也幫我們的邦交國和友好國家幫他們訓練醫療人才。
賴清德表示，本來學醫也好，學護理也好，學其他的體系也好，我們是一個全盤的規劃，也就是說我們今天推動的所謂韌性，不單是台灣、國家、社會、人民健康的韌性，也希望推動台灣產業的發展，台灣產業的發展也協助佈局國際社會，而佈局國際社會第一步就是從邦交國開始，我們的衛材到那邊使用，或是友好國家使用，政府會協助藥界、衛材界這些事情。這是藥物韌性方面。
賴清德話鋒一轉指出，但簡單說，因為中央政府總預算都還沒有過，他剛剛講的這些事情，要等預算過了才有辦法。雖然憲法明文規定，中央政府總預算一定要在前一年度的最後一天，好比說2026年中央政府總預算，要在今年2025年最後一天，就是十天後的12/31以前要審峻完畢，但是到現在還沒有。
賴清德並指出，如果你們在門診服務的時候，剛好碰到在野黨的委員，就順便跟他們說，或是有他們的親朋好友，就順便跟他們說。「政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先，因為中央政府總預算是不分藍綠，現在執政的縣市長，反而是藍營比較多，中央政府總預算有3分之一是直接撥給地方，中央計劃型補助雖然是編列在中央，但用也是地方在用，只不過是經過一個計畫的審查。」他希望在歲末年終之際，想到明年有許許多多新的計劃要推動，實在是需要中央政府總預算儘速通過，希望大家幫忙，謝謝大家。
