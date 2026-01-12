總預算未過 TPASS恐斷炊 基北北桃四市共識：先代墊、力拚不中斷

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中央政府總預算審查進度遲滯，牽動全國通勤族高度關注的TPASS 1200元定期票補助是否出現空窗。面對補貼來源不明、政策延續性承壓的情況，基隆、台北、新北、桃園四市首長今（12）日緊急會商因應，會後定調將由地方政府先行承擔，確保公共運輸服務不中斷，並共同呼籲中央儘速完成預算程序，避免影響民生。

TPASS公共運輸定期票。（圖／記者盧逸峰攝）

基北北桃4市當日上午齊聚台北市公運處，歷經約一個半小時討論，針對TPASS補助銜接機制與地方因應方式交換意見。會後由台北市交通局長謝銘鴻轉述會議結論，強調四市已取得共識，認為TPASS屬於中央與地方共同推動的重大公共運輸政策，在預算未明朗前，仍將設法延續執行。他指出，若政策中斷，將直接衝擊通勤族負擔，初估每名通勤者每月交通支出恐增加約900元。

謝銘鴻表示，TPASS牽涉的是民眾通勤的重要政策，地方政府在此階段選擇先行籌資代墊，核心考量仍是民眾福祉優先。他也提到，包含軌道與國道客運等業者均出席會議，地方政府將動用自有預算支應，讓優惠措施不中斷，「重大民生政策不要中斷、福祉也不要損失」。

針對地方代墊能支撐多久，謝銘鴻坦言，若中央預算遲遲不能下來，目前初步評估可撐至5月底、6月初，但實際期程仍須視運量變化而定。他也強調，短期內不會考慮調漲TPASS費用，並期待行政院與立法院能提出階段性解方，讓補助機制回到正軌。

對於外界質疑TPASS補助為何會在今年年中面臨不確定性，台北市議員曾獻瑩說明，112年至114年間，TPASS由中央以特別預算編列，即便總預算尚未完成審議，撥款仍可運作；但自115年起改列公務預算，依法須待中央總預算通過後才能撥付，「流程與過去不同」，制度轉換也成為疑問的根源。

議員曾獻瑩指出，今年北市編列的TPASS經費約63億元，其中中央負擔約55%、地方負擔45%，一旦中央預算持續卡關，地方確實可能在年中面臨資金用罄。他強調，「TPASS通勤月票涉及全國百萬通勤族權益，沒有爭議、攸關民生的預算」，攸關民生的項目，理應優先完成審查，其餘具爭議性的預算可再循程序處理，呼籲「中央儘快推動相關作業，避免影響通勤族權益。」

另一方面，針對中央預算延宕所引發的政治責任爭論，台北市議員劉采葳則提出更為強烈的批評。她直言，「中央無能，只好地方自己扛！」並指出基北北桃4市決定在總預算審議完成前自行籌資代墊TPASS捷運優惠，是中央協調失靈，她批評總統賴清德「作為總統無力協調國內政治衝突，讓總預算盡快過關」，卻將政治焦點放在布局選舉，質疑其想推卓榮泰選舉台北市長，「一個過不了總預算的行政院長，還要蔣萬安來擦屁股的行政院長，憑什麼主導台北市的未來」。

