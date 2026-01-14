總預算案仍卡關 賴清德「嚴正呼籲」在野黨：順應廣大民意盡速排案

今（115）年度中央政府總預算案和國防特別預算仍卡關在立法院，至今尚未付委審議。民進黨今（14）日下午召開中執會，總統兼黨主席賴清德再次喊話在野黨，順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，讓國家可以向前、人民可以安心。

總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

民進黨發言人韓瑩轉述賴清德致詞提到，回顧上個月及新年的這兩週，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄。這都要感謝全體國人與企業的合作與努力，共同打拚所創造的成果。

賴清德表示，在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，我們要做的更應該是抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）

不過賴清德話鋒一轉，但令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。

賴清德強調，台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。

賴清德呼籲在野黨盡速完成排案審議。（資料照／中天新聞）

最後賴清德再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

