總預算案仍卡關 6縣市財務吃緊 最多撐到2月

115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，行政院長卓榮泰8日點名屏東、台南、嘉義、彰化、澎湖、連江等6縣市財務調度將首受衝擊。

115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，行政院長卓榮泰8日點名台南、屏東、嘉義、彰化、澎湖、連江等6縣市財務調度將首受衝擊。對此，彰化縣政府指出，若中央未準時撥補經費，將於3月開始資金不足；另外5縣市也表示，總預算若遲遲未通過，勢必得舉債因應。

針對遭行政院點名恐以舉債先行籌措財源，彰化縣政府財政處表示，主計總處去年底告知，統籌分配稅款每月27億元會如期核發，今年2月底前會撥下年前資金60億元給彰化，資金到2月底前都沒有問題，但3月開始，如果中央沒有準時撥下經費，縣庫資金一定不夠。

連江縣長王忠銘指出，中央無法撥款，勢必影響縣政推動，縣府在短期2至3個月內仍可應付得過來，「至少現今還不需舉債」，但因為很多重大工程建設仍有進度，若長久下來將無法避免舉債。

嘉義縣府表示，依主計總處設算115年度獲配財源將比114年度減少21億元，依規定可由中央對地方財政均衡補助所編列321億元中予以彌補，但該補助編列於總預算中，若總預算未通過，等於無法動支，地方勢必舉債因應。

屏東縣政府表示，屏東還有很多建設要做，若中央總預算再不審查通過，在自籌款不足的狀況下，未來舉債不無可能。

澎湖縣政府表示，若總預算未及時通過，依照《預算法》只能照去年中央補助的30幾億元當歲入，否則須以舉債先行籌措財源支應，等於看得到卻吃不到。

台南市長黃偉哲坦承，共有126項中央補助計畫、約70億元經費將直接受到影響，需先舉債因應，呼籲立法院以民為念，停止將總預算作為政爭工具，盡速完成審議讓經費到位。