總預算案仍未排審 政院籲立委放下政治算計

（中央社記者賴于榛台北9日電）立法院目前仍未排審今年度中央政府總預算案以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案，行政院今天說，立法院延長會期卻在虛耗，呼籲受影響的地方政府，提醒選區立委放下不必要的政治算計。

今年度中央政府總預算案、行政院版財政收支劃分法部分條文修正草案等均未獲立法院排審。上午藍白第6度表決封殺新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案付委。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗時間，阻礙政府照顧民眾、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲，受影響的地方政府應提醒各區域立委，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。（編輯：萬淑彰）1150109