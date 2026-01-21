總預算案仍無望付委 民進黨批謝龍介「放任台南人暴露於風險中」

民進黨質問國民黨立委謝龍介「為何為難台南人」。(資料畫面)

今年度中央政府總預算仍無法被排入議程，民進黨今（21日）批評國民黨立委謝龍介，去年丹娜絲風災時才發文稱「災民苦不堪言」，如今卻不願提供「保命錢」，放任台南人暴露於風險之中。

針對今年度中央政府總預算仍未付委審查，民進黨今（21日）於臉書發文指出，總預算無法審查、無法通過，除影響民生、建設，還會削弱台灣社會面對災害的應變能力，但在國民黨和民眾黨的惡意杯葛下，今年度中央政府總預算被阻擋長達145天，始終無法交付審查。

廣告 廣告

民進黨表示，國民黨立委謝龍介丟包的總預算，造成行政院依法編列的「第一、第二預備金及災害準備金」，合計多達170億元，完全無法動支，而這筆錢為行政院依《預算法》和《災害防救法》所編列，若台灣社會不巧遇到風災、水災、震災等重大災害侵襲，中央政府還可以臨時用來救災救命、照顧民眾，是一筆非常重要的「保命錢」。

民進黨擷取謝龍介在去年7月28日，針對丹娜絲颱風所發表的貼文內容批評，去年夏天，丹娜絲颱風罕見從嘉南沿海登陸，台南才剛被重創，屋頂被掀飛、水電遭斷，災民也還在清理家園，苦不堪言，然而包含謝龍介在內的藍白立委只是為反而反，連給予政府及人民面對天災時的應變能力都不願意。

民進黨強調，相隔不過半年，謝龍介就忘記災民的苦與痛，阻擋災害準備金，放任台南人暴露於風險之中，「人民的生命與財產安全不該是政治操作的籌碼，所以別再當薪水小偷，請好好上班，盡速讓總預算付委審查」。





更多《鏡新聞》報導

馬文君批1.25兆國防預算空白支票 沈伯洋：不來會議又胡說八道

賴清德函覆立院不列席彈劾審查會 藍白黨團祭「甲級動員」防流會

民眾黨啟動竹北市長民調？ 傳邱臣遠、柯美蘭被納入對戰鄭朝方