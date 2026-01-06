政治中心／綜合報導

2026年已經快過一個禮拜了，總預算卻連一條都還沒審查，藍白持續擱置提案拒審，但針對百萬通勤族的TPASS撐不過2月，新北市長侯友宜說已經編列預算預支，台北市長蔣萬安更要找北北基桃首長開會，網友怒斥作秀，綠營則嗆"藍營作賊喊抓賊"，36席國民黨區域立委是忘記了、還是害怕想起來。

翁曉玲說「可否同數時 取決於主席，那本席決定贊成(議程報周五院會)，本案通過。」

立法院程序委員會，藍白攜手把週五議程拖延，不久前他們用同樣手法，默默擱置總預算、1.25兆國防預算。

陳培瑜說「(周五)搶先遞案這個態度是絕對會堅持，只要沒有先遞案，我們的案子在國民黨跟民眾黨的案子被表決完，我們的案子就沒有辦法被表決，所以我們一定會搶先遞案。」

柯建銘說「好事多磨、繼續努力，周五院會處理。」

總預算案卡關恐讓TPASS斷炊 綠嗆「藍營作賊喊抓賊」

柯建銘說總預算付委只能周五繼續努力。（圖／民視新聞）民進黨團總召柯建銘難得現身程委會，他上週對柯文哲的懇託打水漂，只說"好事多磨"，這已經是總預算第六度被封殺了。今年編列、橫跨8縣市治水272億預算，沒在汛期前完工無法達到效果；攸關百萬通勤族的TPASS通勤月票，公路局評估2月底就要斷炊，地方不分藍綠只能先自己墊。

新北市已經先編好預算支應交通月票。（圖／民視新聞）陳其邁說「總預算沒有過，那地方真的是非常非常的辛苦，而且苦的是人民，那是不是可以請立法院也可以高抬貴手、盡速審查預算。」

侯友宜說「我們在今年編了11億，會先行動支按照預算法，絕對不會讓我們大眾運輸的民眾搭乘的權益受損。」

TPASS被同黨立委踩住，台北市長蔣萬安12號找北北基桃首長開會研商，網友砲轟"作秀、去找藍委談"，沒想到國民黨立委羅明才質詢時竟還反問主計長，為什麼總預算還沒過。

羅明才問「那115年的時間到，那總預算怎麼還沒過勒？」

陳淑姿答「這個部分我要拜託，懇請貴院能夠來進行審查。」

林楚茵說「一邊卡預算、一邊跑去問主計長總預算怎麼還沒過，欸這到底是在演哪齣啊，是忘記了、還是害怕想起來？藍白的縣市長去找國民黨立委，別再卡了，趕快讓總預算付委審查，中央才能回復到正常的軌道。」

綠營怒斥藍白"作賊喊抓賊"。總預算延宕，朝野雙方支持者耐心耗盡之前，僵局依舊看不到盡頭。

