總預算案卡關抓包賴清德「自創憲法」 葛如鈞揭真相酸：總統還好嗎？

賴清德總統（見圖）。（資料照／趙雙傑攝）

針對明年度中央政府總預算案仍在立院卡關，還沒被程序委員會排入院會議程，賴清德總統昨（25日）批，「《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，但現在只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。」但此話一出，引發國民立委葛如鈞批評，所謂「憲政」，不是總統可以隨口加註的政治口號，憲法從未明文規定立法院必須在12月31日前完成總預算審查，這是基本的法律事實，而非見仁見智的解釋。

賴清德昨也撂重話，所以如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？

對此，葛如鈞今（26日）發文指出，憲法只規範立法院會期，而這個立院會期已延至1月31日；至於預算審查時程，相關規定出自《預算法》，而且在2001 年改制後，實務上從來沒有在11月底前完成，這已經變成一個「長期且被默認的制度現實」，不是今年才發生的問題。總的來說，很不幸的，預算延宕是常態，準時完成才是少數。

葛如鈞續指，問題在於，賴清德總統不只是一般政治人物，而是曾任立委、行政院長，對預算制度的歷史與實務不可能陌生。當一位總統以錯誤的「憲法明文規定」指控在野黨不守憲，真正受傷的不是哪個政黨，而是憲法本身的權威。若連總統都可以依政治需要自行發明一套「想像中的憲法」，那人民要求他遵守真正的憲法，並非苛責，而是民主制度最基本的自保。

葛如鈞並批，此次總統的論述「你們不守憲，沒資格談論憲法，要求別人守憲」的指控與訴求，在被眾人發現原來其引述的是獨有的「賴氏憲法」後，不攻自破；但也突顯了令人不必細思也極恐的事實：我們的總統還好嗎？他，真能帶領國家守住憲法嗎？我們，指控他的毀憲亂政，難道是真？那又有誰能來制衡？

