總預算案卡關 鈕則勳看穿綠「連環計」：在野得另闢戰場突圍

圖為朝野立委過去為總預算案舉標語互嗆。（本報資料照片）

115年度中央政府總預算案持續卡關，身兼民進黨黨主席的賴清德總統昨（14日）再次嚴正呼籲在野儘速完成排案審議，並通過預算。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，藍軍本來想藉先放行民生預算進行審議，來為總預算的僵局做解套，綠軍似乎已經算到藍軍的盤算，馬上回擊批在野、「不要挑三揀四」，感覺綠軍針對在野卡住總預算審議已經建構了一系列戰術上的「連環計」。

鈕則勳昨晚在臉書寫道，賴清德在民進黨中執會上，先是強調台灣出口表現與股市創新高來突顯政績，後又開始猛批在野卡住中央政府總預算；紐續指，就如自己先前曾提過，綠營針對總預算卡關，在戰術上進行了調整，先以民生議題，如TPASS可能斷炊來訴求民意給在野壓力，而後在野擬提案欲先放行TPASS生育、河川整治等民生預算，綠營反而會認為在野黨怕了，「連環計」奏效，當然更得理不饒人進行一系列有計劃的猛攻。

鈕則勳認為，特別是在在野論述「不放行違法預算」的主軸對抗綠軍連環計，已顯得勢孤力單的當下，在野另闢戰場突圍已成當務之急。他並提出4點建議，第一，台北市長蔣萬安的免費營養午餐讓綠營縣市也呼應的這個例子，就是另闢戰場有效的操作方法，黨中央也可尋著這個模式深刻切入民生議題，或是和縣市長主導的民生議題做強化呼應；第二，即便綠營不贊同藍營民生議題預算放行先審，藍營也應該要在論述上或適法性上找出民生預算可以先審、應該先審的合理性與正當性，和綠營的「自助餐、挑三揀四」的論述做PK，直接訴求民眾。

鈕則勳續指第三，設定主題、動員支持者集結，進行大規模的造勢活動；不論是守護憲法，或訴求「反鬥爭、要合解」的政治訴求，還是從能觸動到民眾利益或關心的民生議題切入；第四則是月底的「國共論壇」，畢竟其有可能有「雙面刃」效果；有利於國民黨的部分就是，若真的協商出對台灣民眾在政策上的利多，對比綠營在兩岸政策上的無能為力，或許有攻破綠營「抗中牌」的機會。

最後，鈕則勳也提到，現在還有個變數就是川普對等關稅，若因為綠營政府對美進一步的資源釋出而有明顯降低情況的話，對藍營的壓力可能就更大了，因此藍軍若有心另闢戰場也要把握時間，以到最後波及年底選舉恐怕也不會樂觀。

