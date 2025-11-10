總預算案卡關 黃國昌：任何預算僵局算在民進黨政府頭上

民眾黨團總召黃國昌重批，違法預算產生任何僵局責任，在民進黨政府跟行政院長卓榮泰身上。（圖片來源／民眾黨團）

立法院將115年度中央政府總預算案退回程序委員會「躺平」後未見進展，國民黨團已有進一步「退回」的準備，民眾黨團總召黃國昌今（10）日重批，違法預算產生任何僵局的責任，全部都在民進黨政府跟行政院長卓榮泰身上。

立法院在6月10日三讀修正通過《軍人待遇條例》，將國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，以及提高退休警消退休金。

不過，行政院在明年度總預算案中並未編列相關預算，引發朝野激烈對立，在協商未果情形下，被退回程序委員會並未付委，迄今審議進度為零。

國民黨團人士強調，目前是「準退回」的狀態，已經做好退回行政院的「備案」，既然行政院不急著與在野黨協商，他們也不急，會等行政院出招再說。

朝野對立未協商，「準退回」敵不動我不動

朝野目前都保持「敵不動，我不動」的狀態，很可能使得明年度總預算一路卡關到明年，但國防預算採購進度恐受波及。

此外，行政院規劃接在總預算案完成三讀後，再提出逾1.3兆的「不對稱作戰及作戰韌性」特別預算案，可能因此順延。此時傳出美國在台協會（AIT）將與國民黨主席鄭麗文會談，預計將觸及國防預算立場。

台美對美採購F-16V進度嚴重落後。（圖片來源／洛馬臉書）

黃國昌表示，依法應編列的軍人加薪，以及退休警消所得替代率調整等項目，都是經立法院三讀通過並由總統公告的有效法律，行政部門理應依規納入年度預算。

對美軍購付錢要拿到東西，重啟核電要說清楚能源政策

「台灣是法治國家，不是軍權、皇帝，依法要編列什麼預算，不是賴清德說了算，不是卓榮泰說了算。」黃國昌批評，這是經立法院三讀、總統公告的法律，「憑什麼不依法編列預算？卓榮泰不依法編列預算要立法院怎麼審？」

此外，黃國昌也在回覆媒體有關副總統蕭美琴在IPAC峰會發表演說，卻僅是主辨單位向歐洲議會借的場地時稱，台灣人民期待的是務實做事而不是務虛。

黃國昌話鋒一轉稱，過去臺灣一直視美國為堅強夥伴關係，但是川普政府片面給我們高關稅，民進黨大內宣為暫時性關稅，是要暫時到明年還是後年？

「支持國防自主，但是絕對不支持貪腐跟浪費。」黃國昌也強調，對美軍事採購，付了錢就應該要拿到東西，絕大多數的臺灣人民沒有辦法接受，我們付了錢卻沒有拿到東西，「光付錢就可以支持國軍防衛能力嗎？」

至於經濟部正評估是否重啟核電，TVBS指出，賴清德令不要綠電、2027年重啟核三，總統府與經濟部都否認報導內容。

黃國昌對此稱，賴清德跟民進黨政府與其扭扭捏捏、曖昧不明，關起門來在總統府內不曉得講了什麼東西，不如開大門走大路，清楚的告台灣人民，你們的能源政策是什麼？面對問題解決問題，這才是一個政府應該有的態度

(原始連結)





