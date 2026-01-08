總預算案卡關！2992億元不得動支 卓如泰曝6縣市因財劃法惡修「面臨舉債」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度總預算案遲未付委審查，行政院長卓榮泰今（8）日為此親自出席行政院會記者會，說明總預算高達2992億元無法動支的影響。其中，他指出，新版《財劃法》導致地方財政分配不均，中央特地編列321億元，確保各縣市獲得的統籌分配稅款及補助款不少於去年，但現在總預算未如期審查，包括屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣恐怕要舉債。

卓榮泰提出，115年度中央總預算案未審議通過，不得動支的金額高達 2992億元。（資料照）

行政院今早召開院會，並在會後舉行記者會。卓榮泰致詞時表示，剛才開完115年度第一場行政院會，原本他是想排定「新年度、新政策、新計劃全面執行」的報告，但非常無奈的，第一場報告案卻是「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」，對國人是無法形容的損失，對國家更是往前進步的一大阻礙。

卓榮泰提出，115年度中央總預算案未審議通過，不得動支的金額高達 2992億元，其中包括新興計畫 1017億元、增加的經常性經費與延續性計畫1805億元，以及第一、第二預備金及災損準備金170億元，且地方財政 637億元也受到嚴重波及，地方建設及福利相關新興計畫都難以執行。

卓榮泰提到，再修版《財劃法》導致地方財政分配不均，因此中央特地在今年度總預算編列321億元，確保縣市獲配的統籌分配稅款及補助款不少於去年，但現在總預算未審查通過，將導致屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣6縣市財務調度發生問題，他們恐怕要舉債。

此外，卓榮泰點出，國防預算高達 752億元無法支出，包括嚇阻戰力、不對稱戰力、官兵照顧、F-16後續訓練也都在當中，若不能及時展開，影響之大難以形容；外交部111億元受影響，佔外交部今年總預算案的4分之1；交通部115年度共編列75億元補助「T-Pass行政院通勤月票執行計畫」，若預算無法及時通過，將影響全國103萬人的通勤權益。

個案影響部分，卓榮泰指出，包括河川及排水整體改善計畫147億元、AI新世代建設311億中的102億元屬新興計畫、健康台灣醫療與社會福利部分有70億元、生育補助每胎補助到10萬元的40億元、佈建公托設施13.7億元、校舍整建與排水汙水系統21億元、台灣品牌賽事與地方運動場館整建38.8億元、桃園台南鐵路地下化，花東鐵路雙軌電氣化，嘉義鐵路高架化等，共123億元、國旅加碼補助方案35億元。

卓榮泰說，為了維護國家跟人民整體利益，他在院會已請列席的直轄市代表協助，要求他們跟個字選區的立法委員溝通、拜託、懇求，籲請立法院盡速完成115年度中央政府總預算的審議。

