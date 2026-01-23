總預算案如何解套？張惇涵：立院就是一個最好的辯論場地

行政院秘書長張惇涵今（23）天偕同中選會被提名人拜會立法院民進黨團、民眾黨團和國民黨團，爭取支持。 圖：周煊惠/攝

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵今（23）天偕同中選會被提名人拜會立法院民進黨團、民眾黨團和國民黨團，爭取支持。但記者提問115年度總預算案如何解套？張惇涵回應，希望今天就能在立法院會付委審查，至於辯論的部份，總預算一旦付委，卓榮泰院長就要依照規定到立法院報告背書，屆時立法院就是一個最好的辯論的場地。

卓榮泰日前說希望跟立法院立委們辯論，但民眾黨團總召黃國昌說希望可以電視公開辯論，然後還說你們叫戰之後龜縮；另外，國民黨團羅智強提議三對三辯論，您是對上林沛祥，怎麼看這件事？張惇涵回應，距離今天院會結束的時間大概還有6個小時，希望朝野政黨能夠把握這六個小時，今天能夠將總預算付委，總預算一旦付委，卓院長就要依照規定到立法院報告背書，屆時立法院就是一個最好的辯論場地，「我看，到在野黨所需要一個公開透明的平台，立法院應該沒有一間會議室的台不是平的」。

張惇涵強調，甚至不用三對三也不用一對一，113位立委和所有部會同時可以開很多廳，大家一起就預算理性的討論、理性的辯論，最快的途徑就是把握今天最後的6個小時，在這個會期最後的5天讓總預算能夠付委，讓行政團隊能夠到立法院備詢，在各個委員會能夠展開總預算的審查，今天已經是總預算送到立法院的第148天了。

另外，媒體也詢及張惇涵怎麼看AIT挺1.25兆軍購？美國在台協會處長谷立言說「自由非平白而來」。張惇涵以1.25兆的軍購案舉例，「我想，如果你的鄰居遭到小偷或是壞人侵擾，你有可能會拔刀相助，但是你也會提醒你的鄰居說「窗要關、門要鎖，你甚至也會進一步提醒你的鄰居『如果你的家人甚至有人幫小偷開鎖的，這種更不要惹』我想，只要我們展現自我防衛的決心，你的親朋好友和厝邊頭尾（台語）就會來協助你」。

