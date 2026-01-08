總預算案尚未付委創憲政紀錄 卓榮泰：6縣市恐舉債

行政院院會後記者會，行政院長卓榮泰會中發表談話。(記者田裕華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算案遭藍白持續卡關，行政院長卓榮泰今(8)日出席院會後記者會指出，總預算案送進立法院已逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，總計將影響2992億元預算，也會衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。

卓揆強調，今天的行政院會是今年第1場，本來第1案想報告新年度新政策新計畫全面執行報告，但無奈報告卻是「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。

廣告 廣告

卓揆指出，這是史上第1次，到了新年度總預算案連付委都還沒，是憲政史上第1次。總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

卓揆強調，現行財劃法分配公式著重人口數及營利事業營業額等指標，導致農業市縣及離島獲配統籌稅款更為弱勢，水平分配嚴重不均，因此中央政府今年度總預算編列321億元，確保統籌分配稅款與補助款不少於去年。

卓揆表示，如今總預算未審查通過，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度將出現問題，恐怕要舉債，希望立法院儘速審議總預算案，寒冬中給予民眾溫暖。

卓揆指出，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，喊話立法院盡快審議總預算，也請各部會首長詳細向立法院說明爭取，讓政府用最大的力量照顧、服務國人，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台東縣財力與台北市「同級」 主計總處說明了

F-16墜機失事 卓榮泰：總預算卡關影響後續裝備與訓練

搶救辛柏毅！F-16V失事向南擴大搜尋 連環照明彈亮遍海面

遭中國列「台獨打手幫兇」 高檢署國安執秘陳舒怡回應了

