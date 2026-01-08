總預算案尚未付委創憲政紀錄 卓榮泰：6縣市恐舉債

115年度中央政府總預算案仍在國會卡關，行政院長卓榮泰今（8）日親自出席會後記者會，表示這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議，更指有高達2992億元無法動支，台南市、屏東縣等6縣市財務調度受影響，恐須舉債因應。

卓榮泰表示，總預算案未審議通過，不得動支總額達2992億元，其中包括新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度的有1805億元，再加上第一與第二預備金及災害準備金計170億元等。

卓揆表示，不審總預算案，地方財政也受到衝擊，總計有637億元與地方建設、福利相關新興計畫難以執行，因現行財劃法對地方政府分配不均，中央又編列了321億元，確保相關縣市統籌分配稅款與補助款不少於去年。

卓榮泰指出，現在有6個縣市財務調度會有問題，恐將要舉債，分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣，「今年冬天雖然來得比較晚，但這幾天我們都感受到冷氣團的威力。天氣這麼冷，我們必須給國人更多的溫暖照顧」，希望立法院儘速審議總預算案。

