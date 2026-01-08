總預算案尚未付委！卓榮泰稱創憲政紀錄 點名6縣市恐舉債

115年度中央政府總預算案目前仍未付委審查，行政院長卓榮泰今（8）日指出，總預算案送進立法院已逾4個月，是憲政史上首次進入新年度卻未交付委員會審議，受影響預算達2992億元，更點名將衝擊台南市等6縣市的財務調度，恐須舉債因應。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰今日出席行政院會後記者會表示，院會今日討論通過主計總處所提的「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議的影響」報告，總預算是落實民主政治、實現福利政策、照顧人民、經濟發展，所需的國家財政資源，然而政院依法將總預算案送進立法院審議已逾4個月，竟發生到了今年度尚未付委審議的情況。

卓榮泰提到，總預算案至今未審議通過，將影響不得動支的預算為2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

行政院主計總處。（資料照／中天新聞）

卓榮泰強調，總預算未過不僅是衝擊中央，也波及地方政府，共637億元，其中包含地方補助款507億元。尤其現行《財劃法》分配公式，著重人口數和營利事業營業額等指標，致使農業縣市和離島獲得的統籌分配稅款更加弱勢，水平分配嚴重不均，中央因此編列321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年。

立法院。（資料照／中天新聞）

卓榮泰直言，如今總預算仍未審查通過，在沒有中央挹注的狀況下，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣與澎湖縣等6縣市的財務調度將出現問題，恐將面臨舉債，希望立法院盡速審議總預算案，寒冬中給予民眾溫暖。

