政治中心／綜合報導

明年總預算延宕，讓多項國防部安排的新興計畫也受影響，包含F16彈藥補給、救活傷兵的戰傷手術設備投資，總額達到780億。綠營指出，美國軍力報告提到中國可能用四種軍事手段脅迫台灣統一，若此時還對國防毫不在乎，將禍國殃民，呼籲藍白別再阻擋預算。

我國主力戰機F16發出巨大引擎轟鳴後順利起飛，他們任務繁重，零部件的消耗快速，影響戰力的作戰支援莢艙、武器彈藥，因總預算延宕可能沒法在明年到貨，影響層面不只於此。

「進入射擊陣地。」

重要不對稱裝備標槍飛彈，國防部規劃明年補充更多彈藥，此外戰傷手術及醫療設備整備的投資，攸關戰士們受傷後存活率、幻象兩千的零附件補充、各型機艦與戰車的保養維護，魚叉飛彈系統，這些新興計畫一共780億，總預算卡著一天、裝備就短少一天。

總預算案延宕影響780億國防預算 綠委喊話藍白別再阻擋

魚叉飛彈。（圖／資料照）





國防院戰略所所長蘇紫雲：「中共用灰色地帶衝突，國軍航空部隊，零附件的消耗會比較大，因此需要例行性項目採購，擴大庫存。」

學者喊話行政立法攜手合作讓預算過關、建立完整戰力，畢竟美國最新"中國軍力報告"，明確提到中方可能會以"灰色地帶的脅迫"、"聯合火力打擊政府關鍵機構"、圍島聯合封阻"、"聯合登島作戰"，4種軍事手段，脅迫台灣統一。

立委（民）王定宇：「當別人重視我們家的安全時候，我們如果自己顯示出，毫不在乎的態度，那所謂自助人助，當人要助你自己卻視若無睹，這種作法將會禍國殃民，人民會受害。」

總預算案延宕影響780億國防預算 綠委喊話藍白別再阻擋

戰車的彈藥補給與指揮系統也在明年國防部新興預算中編列。（圖／資料照）





國防立委喊話藍白別對國際釋放錯誤訊號，朝野攻防拖垮國安，全民都是犧牲品。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：總預算案延宕影響780億國防預算 綠委喊話藍白別再阻擋

