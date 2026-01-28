總預算案延宕152天、軍購條例被封殺63天 賴清德籲朝野速付委

賴清德在民進黨中執會喊話立院朝野儘速付委總預算與軍購條例。（資料畫面）

立法院程序委員會昨（27日）在藍白立委人數優勢下，第十度封殺行政院所提1.25兆元《國防特別條例》，中央政府總預算案也已卡關152天。總統兼民進黨主席賴清德今（28日）表示，朝野政黨立場雖可競爭，但面對國家安全與人民福祉須團結，勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上，呼籲立院儘速付委審議。

民進黨今日召開中執會，發言人韓瑩會後轉述黨主席賴清德致詞指出，立法院本會期將於本週五（30日）結束，但攸關民生、經濟發展與國家安全的中央政府總預算案及《國防特別條例》仍遭在野黨擱置於立法院程序委員會，遲遲無法付委審查，其中，總預算案自去年8月送交立院，至今已延宕152天，國防特別條例也在昨日遭第十度封殺，卡關63天。

廣告 廣告

賴清德強調，中央政府總預算涵蓋AI產業發展、防災治水、少子女化對策及長照3.0等重要政策，若持續延宕，恐對民生經濟造成衝擊，並讓台灣在全球AI與經貿競爭中錯失關鍵發展契機，他指出，在全球民主陣營共同因應威權主義擴張之際，台灣身處印太第一島鏈，不僅要擔起守衛民主前線的使命，更須肩負維護區域穩定的責任。

賴清德表示，政府提出國防特別預算，目的在於推動對美軍購與國防自主，強化不對稱作戰能力，確保國軍有足夠能量守護國家安全，正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性。

賴清德重申，台灣是民主國家，朝野政黨立場不同，可以競爭，但在國家安全與人民福祉面前，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕國家整體發展，呼籲立法院朝野各黨儘速完成付委與審議，讓施政順利推動、台灣持續前進。





更多《鏡新聞》報導

詹江村喊「我親中我驕傲」遭網暴 嘆不懂反稱：世界潮流都親中

軍購條例激烈交鋒馬文君 顧立雄盡力了：不想聽我一直講也沒用

沈伯洋譏白營上演「維基百科軍購」 批黃國昌數據寫死恐毀台國防