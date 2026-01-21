總預算案持續卡關 卓榮泰喊話與立院直接辯論 人民公決

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，為避免新興資本支出及新增計畫卡關，在野提案將TPASS通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新增計畫先行予以動支，總計約718億元，該案將於明天協商。行政院長卓榮泰今（21）天表示，不容忍總預算案被延宕，也不容忍被分割，他要求就3兆350億元整年度的總預算，與立法院進行直接的辯論，讓人民來做公決。

卓榮泰今天出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」前接受媒體訪問，針對總預算案持續卡關，卓榮泰表示，中央政府的年度總預算代表賴清德總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政的計劃，不容忍被延宕，也不容忍被分割、被分裂，所以他要求就3兆350億元整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的。

卓榮泰說，行政院也會就2992億元新增計劃及延續性計劃加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

至於國台辦批台美關稅談判是賣身契，卓榮泰未回應，而是轉身快速步入會場。

