總預算案持續卡關 卓榮泰：國防預算所受影響高達752億

行政院長卓榮泰今（8）日在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵以及多位內閣部會首長陪同下，舉行院會後記者會，卓榮泰在會中說明立法院尚未審議115年度，導致各部會新年度的新興計劃無法執行。但令人注意的是，卓揆手上的紙本報告拿反了。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 115年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（8）日親上火線召開記者會強調，最近各界關懷的國防安全，總預算未通過，國防預算所受的影響最多，高達752億，包括戰鬥個裝以及F-16的後續訓練、後勤維護等，還有國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，「不能即時展開，影響之大難以形容」。

行政院今天舉辦院會後記者會，由發言人李慧芝主持，院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、外交部長林佳龍、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、運動部長李洋、海洋委員會主委管碧玲、行政院主計總處主計長陳淑姿、國防部副部長徐斯儉、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長呂建德等人出席。

卓榮泰提及，最近發生的F-16戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算中，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等，也都包括在這752億當中，「戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等任務推動，都受到極大影響」。

卓榮泰還說，需要國軍在面對中共武力威脅的時候，期待他們努力守護國人安全的時刻，能夠有新型的武器、能夠有充足的油料裝備、能有完整的戰備維修做為後援，給每一位國軍弟兄姐妹們更強大的後盾，「就算能多做一分、多保護一個人，政府都必須要做」。

國防部副部長徐斯儉補充說明，115年度國防部主管預算編列5614億，如果未能於立法院本會期通過，受影響預算將達752億，再加上預備金28億，共計達780億，將有21%的預算無法按原訂期程執行，例如：辦理裝備籌獲與修護、彈藥足額補充及部隊教育訓練等。主要受影響的部分可區分為4個層面，包括嚇阻戰力的建構200億、不對稱戰力415億、影響保護戰鬥人員88億，以及照顧官兵部分43億。

