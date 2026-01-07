總預算案未審影響TPASS 許淑華點名蔣萬安：不要卸責推給中央！

記者李鴻典／台北報導

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。公路局直言，因這期TPASS是新興計畫，須經立院審查通過才能動支，基本上沒有備案，預期1月底時各縣市恐將面臨困難。北市交通局說，基北北桃12日將開會討論。民進黨台北市議員許淑華點名台北市長蔣萬安，為什麼不敢喊支持中央預算？TPASS已經是「延續型」政策，蔣萬安不要卸責推給中央！

台北市議員許淑華點名台北市長蔣萬安，為什麼不敢喊支持中央預算？TPASS已經是「延續型」政策，蔣萬安不要卸責推給中央！（圖／北市府提供）

許淑華指出，針對TPASS通勤月票，蔣萬安市長竟把焦點放在「行政院要和立法院好好溝通」，但她必須說一句實話：這樣的說法，對市民沒有幫助，只是在推卸責任。

許淑華說明，TPASS去年整體預算約63億元，每月支出超過5億，結餘只剩約7億元，這不是今天才知道的事，而是早就算得出來的帳。再者TPASS已經實施3年，早已是延續型政策。為什麼蔣萬安不早點提出？並支持中央編列預算？

如果市府現在才說「擔心政策中斷」，那不是中央突然出問題，而是市府沒有做好超前部署。

許淑華提到，更重要的是，今年台北市應負擔30.22億元，其中14.67億本來就該由市府自籌，而這筆預算，市議會已排定在1月底前完成審議，政策實際上可以撐到3月，根本不存在立刻中斷的危機。

在這樣的情況下，市長卻選擇先對外放話、暗示政策可能受到影響，請問這是在保障市民權益，還是在製造不必要的恐慌？許淑華強調，TPASS是跨縣市共同分擔、中央協助的政策，地方政府本來就有責任先把該出的錢準備好。市長如果只對上喊話、不對內負責，那只是把治理責任往外推。

如果中央補助需要立法院溝通，許淑華也要問一句：為什麼不先找台北市自己的五席立委？跨縣市市長通通找一輪，卻不要求自家立委負起責任，這樣的順序，本身就說明了政治算計大於市政擔當。更關鍵的是，TPASS不該每年都上演「會不會斷」的戲碼。

許淑華說，市長真正該做的，是提出穩定的財源機制、制度化的分攤公式，讓通勤族不用每年為了交通月票提心吊膽，而不是一再用市民的焦慮來當談判籌碼。

許淑華強調，要提醒市長，TPASS的使用者不是你們這些政客，而是每天辛苦上班、上課、通勤的市民與年輕人！

