總預算案未審恐影響TPASS 公路局坦言沒備案

（中央社記者黃巧雯台北6日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。公路局說，因這期TPASS是新興計畫，須經立院審查通過才能動支，基本上沒有備案，預期1月底時各縣市恐將面臨困難。

行政院通勤月票TPASS自民國112年7月上路以來，以減輕通勤族負擔、鼓勵民眾使用大眾運輸工具為目的，第1期為特別預算在去年底到期，交通部115至118年編列363.8億元，但今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段。

廣告 廣告

交通部公路局長林福山接受媒體聯訪表示，TPASS第1期採特別預算支應，已於去年12月31日到期，即便仍有剩餘款，也依法不得再動用，今年改由新興計畫預算支應，其中115年度編列75.2億元，但至今仍在立法院待審。

林福山指出，今年1月1日起各縣市TPASS仍持續使用，目前以「定期票收入」及「地方政府分擔經費」支應，其中六都因為量大，中央分擔比例原本就較高，加上國道客運、台鐵屬於中央運具部分，依規定中央應負擔90%經費，占比相當高，若中央預算無法到位，影響將會很大。

林福山坦言，新興計畫依法必須經立法院審議通過才能動支，「基本上沒有其他調度經費的備案」。他說，在這種情況下，只能仰賴地方政府議會通過的預算看能夠支撐多久，據了解，可能到1月底的時候，各縣市都會面臨困難。

林福山指出，若1月之後，相關運輸業者提供服務票收收入沒有入帳，將影響客運業者收入及資金調度，屆時將連帶牽動TPASS定期票能不能繼續發售。

現行除了金門縣、連江縣外，其餘20個縣市皆有發行TPASS定期票。林福山表示，主要受影響將是使用公共運輸頻率最高的通勤族，其中過去中央補助最多的是北北基桃，占比超過一半。

此外，TPASS預算也與其他政策相關。林福山表示，去年12月起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，希望協助國道客運業者提高運量、收入，以及今年1月起年滿70歲以上長者自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋，每月回饋金上限新台幣1500元，補助期間2年，都有待TPASS預算通過才能落實。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次；每年中央補助經費需求部分，北北基桃34.3億元，中彰投苗2億元，南高屏7.1億元，其他5億元。（編輯：張雅淨）1150106