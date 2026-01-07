總預算案未審恐影響TPASS 民進黨示警：業者若退出 通勤族最倒楣

民進黨召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。陳祖傑攝



今年度總預算尚未付委審查，通勤族常使用的TPASS恐斷炊，交通部公路局昨天坦言，TPASS新一期計畫屬新興計畫，需立法院審核預算通過才能動支。立委王義川今（1/7）天在記者會上示警，如果總預算未審，交通部就無法補助地方政府、運輸業者，如果業者退出，所有大眾運輸都回歸原價，通勤族最倒楣。

民進黨今天召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，王義川首先舉例說明，基隆市民坐國道客運到台北，一般大概60元，一天來回就120元，一個月就需要2400元，如今TPASS一個月1200元，「從頭到尾一個月只付1200 元，請問多出來的1200元，客運業者跟誰收？」

廣告 廣告

王義川說明，客運業者當然是向地方政府拿錢，但地方政府財源有限，所以當初推動TPASS時，交通部就決定把錢先撥給地方政府，然後再由地方政府撥給業者，所以不管坐客運、捷運、台鐵，中間差額都是交通部要付，而且北北基桃使用量最高，所以公路局才會說是重災區，因為交通部編列給北北基桃市政府最多補助。

王義川強調，如果如果總預算沒通過，代表交通部無法把補助撥給地方政府，客運業者自然也拿不到錢，業者下一步很有可能退出 TPASS，以基隆為例，只要國光客運退出，基隆人從基隆到台北就要付原價，單程就是60元。

王義川表示，這幾天有人反映TPASS還是能用，但其實是北捷、台鐵、桃捷幫交通部墊錢。他質疑，這些公司都公司化了，公司化要有公司治理，所以總預算未審，倒楣的是民眾、駕駛員、業者的現金流。

台北市議員顏若芳批評，台北市長蔣萬安聲稱可以用去年剩餘預算撥付，但TPASS第一期是用特別預算編列，去年12月31日已到期，即便有剩餘款也依法不得再動用，今年改由新興計畫預算支應，但至今仍卡在立法院。

顏若芳質疑，蔣萬安還說要自籌14億應急，但這筆錢頂多只能撐4個月，「台北市政府有這麼多的預算嗎？還是蔣萬安你要從自己的薪水裡面來付？」她指出，基隆、桃園政府預算比雙北少，根本不可能支應自付款。「請各位藍白立委能夠行行好，國家要運轉、人民要生活、國家安全要守護，好好審預算，這才是立法院民意代表的職責。」

新北市議員張維倩說，TPASS斷炊對新北市民影響很大，一家四口如果通勤族，落差其實有幾千塊，對於一些家庭來說，這已經是非常沉重的負擔。她批評，國民黨立委廖先翔、洪孟楷來自汐止和淡水，都是通勤族的重鎮，卻沒有為通勤族發聲。

桃園市議員李宗豪指出，桃園與雙北高度連動，TPASS是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。他呼籲桃園六位立委停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，並要求市長張善政積極與立委溝通，讓預算早日過關。

基隆市議員曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。她質疑立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白立委儘速完成審查。

更多太報報導

TPASS月底斷炊？侯友宜喊「跟北基桃共同面對」：今年已編預算

總預算卡關「全台TPASS月底斷炊」！公路局坦言：沒有備案

中央總預算卡關「TPASS恐斷炊」！桃竹竹苗先墊款：再撐2個月