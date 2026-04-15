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總預算案空轉逾200天！ 民進黨團批藍營「政黨私利凌駕民生」籲黨團協商放行
中央政府總預算案僵局持續延燒！民進黨立法院黨團15日指出，總預算案遭國民黨阻擋至今已超過200天，至今仍無法進入實質審查程序。黨團直言此舉不僅史無前例，更已對國家運作及民生建設造成實質衝擊。總預算的停滯，受影響的是全體國民的民生福祉。民進黨團強烈呼籲，國民黨應停止將預算作為政治籌碼，讓國家的發展回歸正軌。
民進黨團抨擊，國民黨主席鄭麗文與中共的統戰戲碼落幕，國民黨已然沒有藉口繼續阻礙議事程序的進行，應負起責任、回歸立法委員的憲政職責，讓中央政府總預算進入委員會進行實質審查。
民進黨團表示，預算審議不應淪為鄭主席一人的政治籌碼，事實上，無論是國民黨立委或是國民黨即將參選地方縣市首長的人選，這段時間以來，都面對選民擔憂國家建設停擺的壓力，國民黨也呈現中央和地方立場不一的矛盾現象。
民進黨團呼籲，今天下午由韓國瑜院長所召集的黨團協商，國民黨應回歸正道，向全國民眾清楚說明其具體立場，以全民利益為依歸，讓總預算案和國防特別預算順利放行。
民進黨團喊話，切莫為政黨私利而犧牲國家發展與國家安全，期盼協商能產出具體成果，給全台灣人民一個負責任的交代。
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