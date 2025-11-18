總預算案躺48天！公督盟批：預算審議不應淪在野報復工具！促韓國瑜儘速協商

公督盟、時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨17日召開記者會，呼籲立院切勿再將預算審查當作政治杯葛的工具。 圖：公民監督國會聯盟提供

[Newtalk新聞] 本屆立法院再度進入預算會期，公民監督國會聯盟指出，明年度（115）中央政府總預算案，已經躺在立法院將近48天，創下立委席次減半以來「最嚴重」的延宕紀錄，痛批國家預算審議不應淪為政治報復工具，「拖延不審、亂刪亂凍，全民都遭殃」，並提出「預算審查五大原則」，呼籲立法院長韓國瑜儘速協商，別讓預算之亂重演。

公督盟17日召開記者會表示，依《預算法》第 51 條規定，中央政府總預算案最遲應於 11 月底前完成審議，但目前距離期限僅剩不到半個月，總預算案卻仍停滯不前，恐將導致明年度新興民生計畫受劇烈影響。

此外，公督盟理事長謝東儒指出，更令人憂心的是，今年度 5.6 兆元的國營事業預算，以及 270 億元馬太鞍溪災後重建特別預算也全數尚待審查。面對堆積如山的預算案，朝野卻遲不協商，任由審查時程被壓縮，原本應從容進行的審查只能匆促帶過，嚴重犧牲預算審議品質的後果。

公督盟提及，對比過去幾屆，立法院大多在每年9月底即邀請行政院長、主計長、財政部長等部會首長列席報告總預算案，並交付委員會審查，讓委員會有至少2個月時間逐部會審查上千頁預算書，並與行政部門充分溝通；但今年卻大幅偏離常軌，甚至比去年六度退回總預算案的爭議更晚啟動審查。

公督盟執行長張宏林指出，去年預算審查之亂，立委亂刪亂凍引發社會譴責；今年國民黨、民眾黨為主的立法院，更是拖到不審，情況只會更加惡化。公督盟強調，預算審查不是政黨角力，而是攸關國家施政的基礎工程。除了兩院應盡速對話，凝聚共識；韓國瑜更應立即召集黨團協商，讓預算案順利付委，「立法院長的角色不是旁觀者，若國會再因怠惰重演去年亂象，受害的將是全體人民！」

公督盟提出「預算審查五大原則」，要求立法院回到制度、回到專業、回到人民利益的本質：一、「依法準時嚴審不延宕」，儘速啟動總預算案審查程序，朝野黨團總召更應主動協調各委員會召委，暫緩政治爭議法案，優先排審部會民生預算；二、「落實委員會中心主義」，反對惡意通刪，預算審查應回歸委員會專業審議機制，依部會職掌逐項檢視，不應恣意用通刪方式「一刀切」凌駕委員會的專業討論。

三、「拒絕政治報復性刪減、凍結」，去年國民黨黨團在黨團提案階段，曾提出將多個部會「業務費」刪至 1 元的荒謬提案，完全背離預算審查應有的專業精神。依《預算法》第49條規定，預算審議應注重「歲出規模、預算餘絀、計畫績效與優先順序」，預算審查應回歸理性。

四、「加強委員會和行政部門事前溝通機制」，提升行政、立法的互動與政策理解度，進一步改善預算審查的品質；五、「黨團提案應即時公開透明」，慣例上，預算審查進入黨團協商後最為關鍵，但黨團提案卻長期資訊混亂、公布延遲，許多提案以手寫、塗改、圖片呈現，甚至要一個月後才上網，讓公民難以即時監督，立院應建置「預算提案查詢系統」，提升透明度，讓國會接受人民檢驗。

