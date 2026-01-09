總預算案迄今仍未付委 卓榮泰：誠懇希望國會理性面對

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

115年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，傳出國民黨立院黨團考慮將重大民生的新興資本支出及新增計畫先付委審查。對此，行政院長卓榮泰今（9）天表示，破碎性的把預算拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度，誠懇地希望國會能夠理性面對中央政府總預算。

卓榮泰今天出席「運動部第17屆運動推手獎表揚典禮」活動時被問及，如何看到藍營有可能讓部分新增計畫及新興資本支出先付委？

卓榮泰表示，他昨天說過，預算能順利地審查，讓政府多照顧一個人、多做一哩路都願意；同樣的，少照顧一個人、少做一項工程或一項政策都很遺憾，難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要？治水預算147億大家也覺得很重要，運動部38.8億預算，也是全國年輕人最希望的；此外，還有對地方的補助637億，與第一、第二預備金加上災損170億，這些都是跟人民生活、安全息息相關的。

卓榮泰指出，同時還有生育補助，以及對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPASS、治水重要嗎？政府預算3兆350億是一個整體，包括整體施政的計畫、想法與藍圖，這樣破碎性的把預算拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。

卓榮泰說，他誠懇地希望國會能夠理性、審慎面對中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程當中行政院都願意做充分、必要、完整的說明，再次拜託國會。

