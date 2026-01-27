總預算案陷僵局 賴清德：國會審查是責任 非談判籌碼

賴清德總統。（總統府提供／王千豪台北傳真）

立法院第四會期將於31日休會，但115年中央政府總預算案至今無法付委審查。賴清德總統今（27）天表示，希望在野黨能夠了解，國會的責任就是審預算，並不是可以拿來當作籌碼要求行政院或總統府必須要配合什麼東西；他並喊話，希望在野黨不看僧面看佛面，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但彼此都是同一個國家，有共同責任向人民負責。

賴清德接受電視節目專訪的內容今晚播出，針對主持人詢問，藍白兩黨不斷阻擋「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，背後是否有中國在使力？賴清德表示，希望背後沒有這件事情，相信人民都會看得很清楚；新的一年開始，國防特別預算也已經被擋了9次了，希望在野黨能夠重新思考。

對於是否願意到國會說明，賴清德說，根據憲法，他本人可以徵詢立法院同意，到立法院向國人做國情報告，而立法院也可以邀請他，但並不是特別針對某一個預算或某一件事情，因為總統沒有這個義務。

他提到，最近憲法法庭裁判，一定要符合憲政程序，只要不違憲，他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題上面；他再次重申，不是國防特別預算要他過去才可以，因為國情報告並不是特別針對哪一個項目。

話鋒一轉，賴清德喊話在野黨，希望在野黨能夠了解，國會的責任就是監督、就是審預算，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府必須要配合什麼東西。

針對總預案一直被擋是否影響施政？賴清德直言，一定會影響到，且最後受影響的一定是全國人民，所以希望在野黨不看僧面看佛面，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但彼此都是同一個國家，都有共同責任向人民負責。

賴清德說，在野讓國防特別預算付委，如果不滿意可以刪，也可以提修正動議；同樣，對於中央政府總預算也可以這樣，哪一個預算沒有道理，要刪就刪，也可以提附帶決議，但不能統統都不審查，預算會期不審查預算，「這個是我國有史以來第一次，沒有過這樣子的」，相信人民不會覺得這樣做是對的。

主持人也詢問，外界會如何理解總預算案卡關的責任歸屬？賴清德說，他身為總統當然有責任，也希望在野黨能夠了解，在野對國家、人民、社會也有責任，大家在責任之下，共同來面對這個問題。

