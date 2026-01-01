總預算案首見跨年未付委 賴清德：國家發展不應是政黨籌碼

總統賴清德喊話立法院儘速排審總預算。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕今天(1日)是2026年元旦，惟今年度中央政府總預算案遭國民黨、民眾黨聯手阻撓，創史上首次跨年仍未付委審查的紀錄。總統賴清德強調，政黨監督是責任，但國家權益和國家發展不應該是籌碼，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明，呼籲立法院儘速排審。

賴總統今天上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下，於總統府大禮堂發表2026新年談話。面對媒體詢問總預算案審查延宕，賴清德回應，今天是新年的第一天，也是沒有總預算通過的第一天。民主國家政治可以攻防，但國民的生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則。

新興計畫沒預算 民生與地方建設必受衝擊

賴清德說，確實依照制度，總預算沒有如期在去年年底完成審議，政府仍要維持基本運作，但中央和地方許多新興資本支出以及新增計畫，因為沒有預算，勢必會影響到許多攸關民生、地方建設的重大施政工作，例如年輕人的育兒津貼、婚育宅、上班族的TPASS，還有許多重要的地方建設，勢必都會受到衝擊。

「政黨監督是責任，但國家權益和國家發展不應該是籌碼」，賴清德說，他要再次誠懇呼籲，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算。只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明、逐項溝通，但也請立法院儘快將中央政府總預算排入議程審查、加速完成，讓政府能夠把該做的事情做好。

