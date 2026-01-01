總預算案？人民聲請案？憲法法庭 今天可能又有新判決
在野黨立委前年修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲大法官不得低於九人，憲法法庭停擺近一年。上月十九日憲法法庭排除拒絕評議的三名大法官，五名大法官判修正案違憲。爭議聲中，憲法法庭今天仍將確認一起裁判文本，若順利，將產出今年憲判字第一號判決，意味憲法法庭「復活」。
今年總預算案立院未審，以時效性來看，去年度總預算釋憲聲請可能有急迫性，但該案具高度政治性，憲法法庭今天是否會就此宣判仍是疑問。法界人士指出，人民釋憲聲請才是憲法法庭最大案源，憲法法庭也有可能先挑選人民聲請案宣判，一來凸顯憲法法庭存在意義，二來若三名大法官持續不參與評議，角色也尷尬。
憲法法庭停擺期間，行政院針對二○二五年度中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，民進黨立法院黨團則是對憲訴法、選罷法、總預算、財劃法四案提出聲請，監察院聲請對總預算關於監察院部分審查，因牽涉政治，備受關注。現有的八名大法官對是否該遵守憲訴法新制意見相左，兩派意見分別透過不受理裁定的意見書、新聞稿，表達憲法法庭該或不該開會的立場，加上大法官人選兩度遭立法院封殺，憲法法庭何時能恢復運作成問號。
去年十二月十九日，在大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美拒絕參與評議的情況下，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥認為大法官持續拒絕參與評議「無異於缺額」，在極端例外、不得已的狀況下，為維持憲法法庭運作、發揮大法官憲政功能，將三人從現有總額中扣除，宣告憲訴法修正案違憲並失效。
三名大法官長期不評議，前大法官黃虹霞批評「是誰給你們大法官『睡覺』的權力？」，去年唯一的一號判決出爐後，蔡宗珍等三人再聲明憲法法庭組成不合法，質疑判決合法性，認為五名大法官的判決無效。朝野為此吵翻天，而行政院在去年最後一天，再以反年改相關法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸憲法第七十條，遞狀聲請釋憲。
