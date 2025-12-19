總預算案 府籲依法年底前審完 挨轟笑話

立法院19日處理民眾黨團所提會期延長案，經表決，藍白以人數優勢通過，將本屆立法院第4會期延長至明年1月31日止。（姚志平攝）

卓揆不副署《財劃法》引發爭議，究竟是否違憲，朝野各說各話。賴清德政府另闢戰場，總統府19日公開呼籲，希望在野黨依照《憲法》和《預算法》規定，在12月31日前完成總預算審查。藍委反嗆府院不守法在先，卻說要在野依法審預算，「不是在說笑話嗎？」立法院會昨也通過民眾黨提案，將本會期延至1月底。

立法院日前三讀通過《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，提高警消退休金及國軍志願役每月加給增為3萬元，政院隨後向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，且未將相關經費編入明年度中央政府總預算，引發在野黨不滿，至今未排審明年總預算案。

總統府發言人郭雅慧昨表示，我國《憲法》第63條規定，預算審議權是立法院的重要職權之一，政府預算每年須經立法院完成法定程序，依《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決。

她呼籲在野黨注意相關規定，總預算躺在立法院已4個多月，希望能在年底前，依照憲政程序完成審查。

民眾黨團11月14日在立法院會提案延會至明年1月底，無縫接軌本屆立院第5會期，院會逕付二讀並交付協商，民眾黨團總召黃國昌18日召集協商無共識，昨立法院會進行處理，最終朝野皆無異議，會期確定延長至1月31日。

藍委王鴻薇說，要審總預算很簡單，只要把軍人加薪、退休警消的所得替代率調整，按照法定預算如實編列，就可以開始審查，大酸賴政府「不守法在先，現在又說要在野依法審預算，不是在說笑話嗎？」

藍委吳宗憲也請行政院先依法行政，立法院當然會審預算，但執政黨連憲法規定該服從的責任都沒做到，還要求立法院遵守預算法，顯然對於法位階都搞不清楚。

對於總預算未排審，前行政院政委張景森接受電台節目專訪直言「政府不會因此停止運作」，前總統陳水扁執政時期朝小野大情況更嚴重，當時總預算案也是一直拖到不能再拖，按照目前法治仍能支用去年額度，不是什麼大問題。