總預算案「空戰力」調查！數據揭藍綠社群驚人差距

總預算案持續在朝野之間引發激辯，隨著時間推進至2026年，從總統、行政院到立法院各黨團，圍繞預算審查進度與責任歸屬的論戰，不僅未見降溫反而更加白熱化。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集自去年12月中旬以來的網路聲量與社群互動數據，試圖從量化角度切入，觀察總預算案在不同時間節點的討論熱度變化，以及朝野陣營於社群平台上的溝通訴求與網路回響。

觀察去年12月中旬以來「總預算案」的網路討論趨勢可見，相關話題聲量大致維持在千則至萬則區間波動，並在特定人物發言刺激下出現明顯高峰。12月下旬，總統賴清德發文批評藍白陣營阻擋總預算，並以「有什麼資格談憲政」等表述回應在野，引發大量網友討論，當日聲量迅速攀升至近3.8萬則。隔日，衛福部進一步指出，若總預算遲未完成審查，2026年元旦後出生的新生兒恐將無法即時領取生育補助，此說法在網路上引發高度爭議，也被部分網友解讀為「情勒」，帶動整體聲量創高至3.9萬則左右。

進入2026年1月後，總預算相關討論熱度仍未消退。1月9日，行政院長卓榮泰呼籲立法院儘速完成總預算審查，並以「給國家多一絲絲的溫暖」作為訴求，引發網友正反意見交鋒，當日聲量約為2.6萬則。隨後，國民黨於1月16日主張「軍人加薪」、「警消退休金」等預算項目應優先納入，並反指民進黨才是導致總預算卡關的關鍵因素。在朝野論述持續交鋒下，網路討論不僅呈現立場分化，也出現大量針對各政黨過往政策與施政表現的檢視。

進一步分析兩黨立委於社群平台提及「總預算案」的貼文數據，發現藍營立委在調查期間共發布57則相關貼文，綠營立委則發布131則，發文數量約為藍營的兩倍以上，顯示綠營在該議題上的溝通更為積極，論述主軸明確，即要求立法院儘速完成預算審查。其中，立委林楚茵、吳思瑤與陳培瑜三人，皆有超過10則貼文提及總預算案，成為綠營陣營中發文最為密集的代表。

然而，若從貼文的總互動數來看，綠營累計互動數為263,593次，僅小幅高於藍營的251,250次，顯示藍營立委單篇貼文所引發的網路回響更高。進一步觀察可發現，藍營立委互動數突破萬次的貼文共有8則，包括立委吳宗憲「別再發明賴氏憲法！揭穿清德宗的雙標」及羅智強「總預算三把鑰匙都在賴清德手上」等。相較之下，綠營立委互動數破萬次的貼文僅3則，包括立委郭昱晴「第五度封殺國防預算，這不是程序，是癱瘓國會」以及王定宇「預算書疊起來半個人高……至今仍被藍白阻擋」等。

從網路數據觀察，總預算案的討論熱度高度集中於關鍵政治人物發言與政策訊息釋出的時間點，兩黨立委在社群操作方面的結果呈現明顯差異。綠營透過高頻率發文，持續推動預算儘速過關的訴求；藍營雖然發文數量較少，但單篇貼文所引發的互動表現更為突出，顯示其論述內容更容易引發網友回應與討論。隨著行政院長卓榮泰於21日主動發起與立法院的公開辯論，總預算案長期僵持的局面是否出現轉折，勢必將牽動新一波網路討論走向，後續輿情變化值得持續關注。

