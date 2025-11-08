總預算沒付委不受影響 軍公教2026年終獎金入帳日曝光！

有關軍公教年終工作獎金，行政院人事總處在10月2日已經公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，發給日期為115年2月6日一次發給；但軍職人員部分，得由國防部視實際需 要另訂發給日期。

根據「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」公告內容指出，為激勵現職軍公教人員士氣，慰勉工作辛勞，特發給年終工作獎金，發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額之現職軍公 教人員（含技警工友）、年度中退休（伍、職）、資遣、死亡人員。

另外，依相關規定，除有1.5個月年終獎金外，還有考績獎金，由於絕大多數的軍公教考績為甲等，可以領到一個月考績獎金，也代表著多數的軍公教可領到2.5個月的獎金。

然而，根據《自由時報》報導指出，由於立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，官員受訪時則表示，總預算如屆時未三讀，也不影響入帳日期。

