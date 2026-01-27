總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看

即時中心／黃于庭報導

藍白掌握國會多數，至今仍未審議中央政府總預算，立法院程序委員會今（27）日再次阻擋該案，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。觀光署為刺激國旅景氣，規劃5大補助，包括生日優惠、平日住宿折抵、遊樂園留宿等，另有4項國際旅客吸客方案，原定4月1日上路；不過，觀光署長陳玉秀今（27）日坦言，若總預算未能預期通過，該計畫恐怕會延至9月再上路。

據了解，觀光署規劃5項國旅優惠，鎖定4月至6月淡季推出，包含「平日住宿優惠」，若於週日至週四入住，第1晚折抵800元、第2晚抵用1200元，最高折抵2000元；另有「生日住宿優惠」，提供1200元住宿金，每月將抽出1000名當月壽星，可與前者優惠並用。

有關「遊樂園留宿」方案，旅客可於住宿當日及隔日，憑發票前往全台26家觀光遊樂主題樂園，可享免費入園；「企業員工國內旅遊獎勵」部分，則由旅行業規劃30人以上、至少2天1夜員工旅遊，旅行業者可申請每團1萬元獎勵金，至多10團，企業則有1團2萬元補助；而「Taiwan PASS平日國旅優惠」預計推出2種方案，可選擇平日4折，或每房每晚贈送1,500元抵用金。

對此，觀光署長陳玉秀無奈地說，要是立院不支持總預算，國旅補助勢必會受到影響，該補助計畫原定4月起跑，鎖定淡季會較有效刺激旅遊；不過，若預算一直不過，將會打擊觀光業，補助上路時間也會往後延，懇請大家支持、共同為國家著想。

陳玉秀表示，補助推動需要和廠商溝通，大部分作業去（2025）年便已開始著手，包含前置作業、服務流程等都需要時間。因此，她憂心忡忡喊話，預算2月一定要過，若屆時還無法確定，恐怕就會衝擊4月上路時程，目前內部評估將會延到9月淡季，對中南部觀光影響尤其大。

