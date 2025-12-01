總預算爭議延燒！傅崑萁：為退休警消權益把關堅持退回

【警政時報 包克明／臺北報導】中華民國退休警察人員協會總會今(1)日上午舉行第11屆、第12屆總會長交接典禮，國民黨立法院黨團總召傅崑萁親自出席，並在致詞時多次強調「退警是國家的老英雄」，肯定警察於治安與公共安全領域的長期貢獻。他表示，員警長年承擔除暴安良、維持社會安定的重責，台灣人民在遇到困難時「第一個想到的永遠是警察」。

傅崑萁指出，警方勤務繁雜、壓力龐大，從查訪、糾紛處理到大型活動維安，都是一線警力的日常挑戰。(記者包克明 攝)

傅崑萁指出，警方勤務繁雜、壓力龐大，從查訪、糾紛處理到大型活動維安，都是一線警力的日常挑戰。面對街頭運動、政治衝突等歷史時刻，警察始終無畏無懼站在最前線，是國家治安的中流砥柱。他強調，政府必須讓「警察、警消以及警察教育體系出身的同仁」在退休後得到妥適照顧，這不只是社會責任，更是國家安全的一環。

國民黨立法院黨團總召傅崑萁親自出席中華民國退休警察人員協會總會第11屆、第12屆總會長交接典禮，並在致詞時多次強調「退警是國家的老英雄」。(記者包克明 攝)

談及近年的立法挑戰，傅崑萁表示，國民黨在第11屆立法院雖為第一大黨，但僅比民進黨多一席，屬「脆弱的多數」，每一次表決都必須透過甲級動員要求全員到齊。他坦言，過去多年因政治勢力不平衡，軍公教警消權益常遭忽視，甚至被當成政治鬥爭的對象，導致優秀人才不願投入公職，形容這是國家面臨的「深層危機」。

傅崑萁並提到，近期立法院審查 115 年中央政府總預算時，發現行政院並未依照法律確實編列軍人調薪、提高退休警消退休金等必須支出。他批評，「12 月了，該編的預算還不編，怎麼對得起奉獻一生的老英雄？」他強調，在野黨堅持把預算退回，是為了捍衛警消及軍公教的法定權益。

目前總預算仍因朝野歧異而停滯。據了解，立法院長韓國瑜已多次召集協商，但政院與在野黨立場差距明顯，爭議仍待後續協調突破。

傅崑萁最後呼籲，無論在職或退休，警察都是守護國家的重要力量。他期盼所有退警持續關心社會與國家。他並向所有人民保母承諾，「我們會在立法院為各位奮戰到底。」

