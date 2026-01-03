台北市 / 綜合報導

115年度總預算，還沒有在立法院付委，昨天民進黨立法院黨團總召柯建銘，特別拜託前民眾黨主席柯文哲，幫忙處理預算案，因為一旦民眾黨的8席關鍵少數同意，預算案就可以順利付委。不過柯文哲並沒有明確表態，另一方面，憲法法庭在昨天，作出115年憲判字1號裁決、正式宣告復活，而去年8月，民進黨立院黨團，才針對114年度預算被刪除凍結，聲請釋憲，現在似乎有望出現轉機。

115年總預算案，儘管已經新年第二天，仍然持續卡關，也是首次總預算超過12月31日，還沒付委審查，但現在有可能出現轉機嗎？立院民進黨團總召柯建銘VS.前民眾黨主席柯文哲：「人工生殖法行政院有版本，我們有我們的立場，但是今天比較重要的是，要拜託總預算的問題這點要拜託，這個要處理了。｣

廣告 廣告

雙柯會談當面遞出橄欖枝，因為攤開目前立院113席當中，如果總預算案想要付委，民眾黨8席就成了關鍵少數，一旦綠白合作取得59票，就能成功過半順利將議案付委，立院民進黨團總召柯建銘VS.前民眾黨主席柯文哲：「總預算希望能夠幫忙拜託，這個啊你們就坐下來喬就好了。」立委陳昭姿(眾)說：「總預算的部分就是能夠依法編列啦，就是說這個是最重要的原則。」

儘管民眾黨團，還沒有給出明確答案，但至少綠白對話氣氛和諧，這也可能讓總預算案露出曙光，至於去年度的總預算，憲法法庭書記廳廳長許碧惠說：「作成115年憲判字第1號判決，並依法公告。」大法官昨(2)日下午，做出115年首件判決，也等於憲法法庭正式復活，114年總預算，行政院原編列3兆多元，卻被在野刪除2000多億元。

綠營黨團申請釋憲，也期盼憲法法庭能夠做出裁決，立委(民)賴瑞隆：「那接下來不管是總預算或財劃法，也都有可能被認定違憲。」立委(國)王鴻薇說：「(憲法法庭)起碼要有6個人才能開會，他今天還要繼續開會要繼續違法開會下去。」去年度總預算，到了新的一年懸而未解，藍綠白三方持續交鋒。

原始連結







更多華視新聞報導

總預算現轉機？ 柯建銘當面請託 柯文哲：這個要處理了

柯文哲今赴立法院拜會朝野立委 將與柯建銘「單獨碰面」

稱家中最反對民進黨的是陳佩琪 柯文哲「勸她去上班」：不然每天寫臉書 很頭痛

