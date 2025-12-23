總預算破30億！嘉義新圖總館競圖5強入圍 打造文化新絲路亮點

嘉義市總圖園區設計競圖，評選會情形。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

「嘉義市圖書館總館園區」設計競圖案經費約1.1億元，共有21家建築團隊投標，有5家入 圍，嘉義市文化局表示，預計明年2月辦理第二階段決選，從入圍廠商中選出3名優勝者，第1名取得優先議價權，得標廠商負責設計及監造。

市府文化局公布入圍的5家團隊，潘冀聯合建築師事務所、郭自強建築師事務所、九典聯合建築師事務所、吳嘉栩建築師事務所及仲觀聯合建築師事務所。

競圖評選委員9位，市府祕書長陳永豐、文化局長謝育哲、成大土木工程學系教授朱世禹、大藏聯合建築師事務所主持建築師甘銘源、禾拓規劃設計顧問有限公司負責人許晉誌、境向聯合建築師事務所主持建築師蔡元良、台灣大學圖書資訊學系教授林珊如、南華大學建築學系教授兼藝術與設計學院院長陳正哲、中原大學建築系特聘教授曾光宗。

嘉義市總圖園區設計競圖評選過程。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市總圖園區設計競圖，市府祕書長陳永豐擔任評委。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

謝育哲表示，總館園區腹地約3.21公頃，預算約30.95億元，將重新定義嘉義市的文化量能，未來將結合忠孝路346巷都市更新案、獄政博物館、檜意森活村與林鐵車庫園區等重要文化節點，發展成教育、文化、產業與休憩觀光的「知識經濟生活園區」，打造「十大旗艦計畫─文化新絲路」的重要亮點。

市長黃敏惠表示，嘉義市政府期望透過此次公開徵選，遴選出兼具國際視野與在地精神的建築團隊，與市府攜手推動整體籌建計畫。

