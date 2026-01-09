總預算立院卡關憂TPASS通勤月票斷炊 藍議員籲中央解套

115年中央政府總預算仍卡關，TPASS通勤月票可能斷炊。（本報資料照片）

115年中央政府總預算仍卡關，TPASS通勤月票可能斷炊，傳出北市經費若無中央協助僅能撐到年中。國民黨北市議員曾獻瑩表示，今年北市63億元的TPASS預算，55％中央出、45％地方出，若中央預算卡關，的確在年中預算就沒了，將涉及全國百萬通勤族權益，籲中央儘快推動相關作業。

曾獻瑩表示，民國112年到114年TPASS由中央以特別預算編列，即使總預算尚未完成審議，撥款機制仍可運作；自115年起改列公務預算，依法須待中央總預算完成審查後才能撥付，流程與過去不同，外界因此產生疑問。

曾獻瑩指出，今年北市63億元的TPASS預算，55％中央出、45％地方出，若中央預算卡關，的確在年中預算就沒了，TPASS通勤月票涉及全國百萬通勤族權益，沒有爭議、攸關民生的預算，應優先完成審查，至於需要進一步討論的項目，可依程序再行處理，請中央儘快推動相關作業，避免影響通勤族權益。

