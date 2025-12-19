總預算立院卡關「政府會停擺」？張景森指「不會停止運作」：扁政府朝小野大狀況更嚴重…呼籲政府正正當當做事、跟人民「講道理」

明年（2026）中央政府總預算案，目前尚未在立院審議，持續卡關，外界憂心政府會因此停擺。對此，前行政院政務委員張景森今（19日）於電台節目《新聞放鞭炮》直言，「政府不會因此停止運作」。他點出，前總統陳水扁執政時期，朝小野大的情況更加嚴重，當時的總預算案也是一直拖到不能再拖。

針對藍白兩黨在立院以人數優勢推動多項爭議法案，且卡關明年度總預算，張景森表示，「我自從不當官以後，發現人民其實都很冷靜，政治人物一直表演，都只是在同溫層裡面，老百姓不會因此有『錯誤判斷』，每一個人對事非都很清楚」。張景森說，對於國會亂象，每個人心中都有一把尺，「行政院要正正當當的做事，和人民『講道理』」。

節目主持人周玉蔻提及，若是今年結束，總預算都沒有成功審議，「政府會因此停擺嗎？」張景森直言，「不可能啦！陳水扁執政時期，朝小野大比現在更為嚴重，每一年的總預算都是拖到不能拖、延到不能延，才把國營預算、基金預算挪到後面去，等於後一年審前一年預算，當時政府新預算年度已經開始，也不可能沒錢用，國民也不可能接受政府停止運作」。張景森表示，「按照目前法治，還能支用去年額度，總預算年底沒有審完，不是什麼大問題」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

