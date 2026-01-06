總預算立院卡關TPASS補助恐斷炊 苗縣議員籲縣府動支二備金

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2026年中央政府總預算案仍卡關，攸關通勤族權益的TPASS定期票也恐將受影響。苗栗縣政府交通工務處長古明弘表示，苗栗縣跨足桃竹竹苗、中彰投苗兩個生活圈，將與各縣市政府相關局處討論後，再行如何應處；不過，以苗栗縣府財政條件，恐無力協助支應中央補助部分。

苗栗縣議員陳光軒表示，藍白國會立委仗著多數優勢，不能理性審查總預算讓人遺憾。苗栗有許多民眾每天需要跨縣市通勤，TPASS的預算若無法到位，對通勤族而言來說無疑是沉重負擔，呼籲各縣市首長應與中央配合，要求立法院藍白黨團盡速審查總預算，若再有延宕，苗縣府應審酌動支二備金，勿讓苗栗人再淪為三等縣公民。

苗栗縣地理位置承北銜中，不少上班族、學生，通勤往返桃園市、新竹縣市及台中市，因此，TPASS定期票跨足桃竹竹苗、中彰投苗生活圈。

桃竹竹苗生活圈中，桃竹竹苗定期票1200元、竹竹苗定期票699元；中彰投苗生活圈之定期票，分台中市民699元、非台中市民999元。

以台鐵苗栗站往返新竹站為例，台鐵販售的30天期通用定期票，每張票價2642元，而選用TPASS竹竹苗定期票699元，每月可省下1943元。

苗縣府交通工務處表示，因TPASS定期票由中央與地方縣市政府共同分攤補助，苗縣府去年度核定桃竹竹苗生活圈TPASS定期票自籌款580萬元、中彰投苗生活圈TPASS定期票自籌款190萬元，今年度則編列共750萬元。

交通工務處表示，交通部就今年TPASS定期票推行，於去年底有與地方縣市召開視訊會議，會中指示今年度地方自籌款部分，請縣市政府先行執行，中央補助款部分則會後續補上，未表示要停辦。

