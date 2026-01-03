總預算立院未審 賴清德：若正經工作不做無法讓國家進步

總統賴清德今天赴北投三王宮參香後致詞說，政府希望輔導中小企業有競爭力，也希望推動長照3.0，但中央政府總預算案還沒審，盼民眾看見立委時告知要盡速審查總預算，若正經工作不做，國家無法繼續進步。

總統賴清德（左）3日前往台北市北投區洲美屈原 宮、洲美三王宮參香祈福，致詞時談及台灣總體經濟表現、長照3.0等議題。（中央社）

賴清德今天下午赴台北市北投區洲美屈原宮及三王宮參香祈福，在致詞時細數中央政績。他說，65歲以上長照計畫，在前總統陳水扁時代提出10年計畫，可惜的是前總統馬英九時代推出長照1.0做的不足夠，因1年才編列50億元預算。蔡前總統上任後全力支持長照，如全台至今已有1萬5000多個長照據點、超過10萬名的長照服務員在各地照顧長輩， 編列每年長照預算約800多億元。 「政府去年編列900億元預算，今年編列1200億元預算執行長照3.0。」

賴清德說，長照3.0政策更周全，但中間預算相差約200億餘元，但此政策因中央政府總預算還未審，如同吊在天上，難以推動。賴清德表示，他過去是醫生，希望加強長照服務體系，給長輩更好照顧，因此增加預算，但中央政府總預算案若還未通過就無法執行。希望民眾若有認識立委，就要告知立委，「不看僧面看佛面」，應考量國家主人也就是人民的立場及面子，盡速審查中央總預算。 賴清德表示，若正經工作不做，國家無法繼續進步，經濟無法繼續發展，中央政府要照顧人民，若沒經費就沒辦法了。

另外 ，賴清德也談到台灣總體經濟表現，他說不僅輝達要來士北科設廠，全國總體經濟成長不錯，經濟成長率達7.37%，不僅是亞洲四小龍第一，贏過日本、美國、歐洲，也贏過「隔壁的惡鄰居」。



賴清德說，台灣國民平均收入提高、股市達2萬9千多點，現今要協助是中小企業，因大型公司有國際競爭力，但台灣中小企業需要政府協助，因此政府提出計畫，協助中小企業使用人工智慧、協助符合低碳排放、找尋國際市場、提供資金補貼利息、補助因關稅受影響企業的員工薪資等。



賴清德表示，過去國民黨執政時民間會提到「中華民國萬萬稅」，但前總統蔡英文執政後陸續推出減稅政策，包含針對個人租屋族年收入54萬元以下、家庭總收入168萬元以下，若上有父母要養，家庭年收入200萬元免稅，讓收入前1%的民眾多繳點稅，使全國40至50%者免稅，有賺錢的人多繳稅，政府才有多點稅金照顧民眾。



賴清德強調，政府也替公務員加薪，並提高勞工基本工資，帶動企業加薪。除加薪減稅，最重要是照顧長輩及小孩，中央政府推出許多育兒補助措施，並編列新台幣1200億元讓公私立高中職免學費、就讀私立大學有學費補助等政策。



「國家教育政策就是希望用教育栽培人才，人才多及人才好，國家社會才會好。」賴清德說，個人透過教育取得專業知識改善生活，國家社會才會好。不希望經濟進步的台灣，還有偏鄉或艱苦的小孩沒錢可念書，一定要解決此狀況，這樣國家才會進步。