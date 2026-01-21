總預算第8度遭藍白阻擋 卓榮泰要求與立法院辯論：讓人民做公決

▲ (圖/資料照片)

115年度中央政府總預算持續卡關，昨(20)日在立法院程序委員會第8度遭到阻擋。行政院長卓榮泰今(21)日表示，中央政府總預算不容許被延宕，也不容許被分割，他要求跟國會進行對話、辯論，「讓人民來做公決，而不是由立法院挑三揀四」。

115年度總預算昨日第8度在立法院程序委員會遭擋下，卓榮泰今日出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，他在受訪時表示，中央政府的年度總預算代表著總統對國家未來這一年的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、也不容許被分割、分裂。

卓榮泰要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？政院也會就2,992億的新增計畫以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

