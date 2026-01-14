總預算等仍被卡 賴清德今「嚴正呼籲」在野黨：順應民意儘速排案

總預算與國防特別條例在卡關 賴清德：嚴正呼籲請在野黨順義民意儘速排案。民進黨提供

中央政府總預算及國防特別條再度卡關；民進黨今(14)日中執會，身兼黨主席賴清德總統表示，他要再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

民進黨發言人韓瑩轉述賴清德致詞指出，回顧上個月及新年的這兩週，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄。這都要感謝全體國人與企業的合作與努力，共同打拚所創造的成果。

賴清德指出，在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，要做的更應該是抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

廣告 廣告

他說，但令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。

賴清德指出，台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。

他表示，「在此，我要再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心」。

【看原文連結】